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В США выделили резервные $100 миллионов для оказания военной помощи Киеву

Но Незалежная пока не получит эти средства, поскольку учения ВС России на границе с Украиной завершились.

20 июня, 16:14
<p>Фото © Sean Gallup / Getty Images</p>

Фото © Sean Gallup / Getty Images

Вашингтон располагает резервом в 100 миллионов долларов для оказания помощи Украине в области безопасности, но выделять их Киеву пока не планируют. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью Fox News.

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"Конгресс выделил 275 миллионов долларов на помощь Украине в этом году, потратить надо их было к сентябрю. Мы потратили всё до последнего пятака, каждого доллара из этих 275 миллионов долларов. Дополнительные 100 миллионов — это резервные средства (помимо тех 275 миллионов долларов). Эти средства были созданы, когда десятки тысяч российских войск скопились на границе с Украиной", — объяснил Салливан.

Однако, как сообщил советник Байдена, поскольку российские учения на границе с Украиной завершились, выделенные деньги власти США оставят в резерве. Отмечается, что "русские знают" о его наличии, а разговоры об удержании помощи Киеву являются "ерундой".

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"Когда эти войска отошли назад и не стали идти на Украину, мы оставили этот пакет в резерве на случай, если он понадобится в будущем. Он по-прежнему есть, русские знают, что он есть, украинцы знают, что он есть. Но заявление, что мы удержали какую-либо помощь Украине в области безопасности, — это ерунда", — подчеркнул Салливан.

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Ранее стало известно, что Россия на предстоящей встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и генерального секретаря ОБСЕ Хельги Шмид намерена призвать руководство организации воздействовать на Киев в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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