Украине необходимо создать войска территориальной обороны на случай нападения белорусского спецназа. С таким заявлением выступил бывший заместитель командующего силами спецопераций генерал ВСУ Сергей Кривонос. По его словам, армию необходимо сформировать не из регулярных войск Незалежной.

"Дело в том, что сейчас ВСУ и так истощены длительным противостоянием с Россией и просто нет возможности "забирать" из них какое-то количество людей", — пояснил Кривонос в интервью журналу "Украинский тиждень".

На данный момент украинская Нацгвардия не в состоянии защитить страну, отметил военный. По его словам, ВСУ потерпит большой урон из-за около 750 объектов, выведенных из строя.

К слову, Кривонос неоднократно критиковал власти Незалежной и ситуацию в стране в целом. Его уволили из армии из-за отказа "прислуживать" Киеву. По словам военного, приказ о его отставке поступил из Офиса президента Украины.