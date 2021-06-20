"ВСУ истощены": На Украине испугались атаки Белоруссии
На данный момент украинская Нацгвардия не в состоянии защитить страну, отметил военный. По его словам, войска потерпят большой урон из-за около 750 объектов, выведенных из строя.
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Украине необходимо создать войска территориальной обороны на случай нападения белорусского спецназа. С таким заявлением выступил бывший заместитель командующего силами спецопераций генерал ВСУ Сергей Кривонос. По его словам, армию необходимо сформировать не из регулярных войск Незалежной.
"Дело в том, что сейчас ВСУ и так истощены длительным противостоянием с Россией и просто нет возможности "забирать" из них какое-то количество людей", — пояснил Кривонос в интервью журналу "Украинский тиждень".
На данный момент украинская Нацгвардия не в состоянии защитить страну, отметил военный. По его словам, ВСУ потерпит большой урон из-за около 750 объектов, выведенных из строя.
К слову, Кривонос неоднократно критиковал власти Незалежной и ситуацию в стране в целом. Его уволили из армии из-за отказа "прислуживать" Киеву. По словам военного, приказ о его отставке поступил из Офиса президента Украины.
Ранее лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что эскалация конфликта с РФ возможна в любой момент до конца сентября. До этого периода ситуация остаётся опасной, так как Россия и Белоруссия планируют провести военные учения "Запад-2021", уверен он.
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