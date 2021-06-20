Россия намерена призвать ОБСЕ к воздействию на Киев в вопросе Донбасса

Российская сторона на предстоящей встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и генерального секретаря ОБСЕ Хельги Шмид намерена призвать руководство организации воздействовать на Киев в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России.

"Применительно к внутриукраинскому конфликту планируется обсудить работу Контактной группы, в которой ОБСЕ координирует прямой диалог Киева, Донецка и Луганска как сторон конфликта в целях выполнения минского комплекса мер. Призовём руководство ОБСЕ к воздействию на Киев, который саботирует выполнение минского комплекса мер и уклоняется от диалога с Донецком и Луганском", — говорится в сообщении.

Кроме того, российская сторона намерена рассмотреть деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине и высказать замечания к её докладам. В заявлении МИД РФ отмечается, что наблюдатели не торопятся подтверждать данные о жертвах и повреждениях гражданских объектов в Донбассе, а также стали реже указывать сторону, с которой велись обстрелы.

Отмечается, что на предстоящей встрече предполагается рассмотрение вопросов, касающихся содействия со стороны ОБСЕ урегулированию конфликтов в Приднестровье и Нагорном Карабахе, а также посредничества организации в Женевских дискуссиях по стабильности в Закавказье, её деятельности на Балканах и в Центральной Азии.

Напомним, переговоры главы МИД России и генсека ОБСЕ пройдут 21 июня в Москве. Хельга Шмид впервые прибудет в Россию в этом качестве, её визит продлится с 21 по 24 июня.