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Россия намерена призвать ОБСЕ к воздействию на Киев в вопросе Донбасса

В МИД РФ отметили, что Украина саботирует выполнение минского комплекса мер и уклоняется от диалога с Донецком и Луганском.

20 июня, 09:50
<p>Фото © Andrew Burton / Getty Images</p>

Фото © Andrew Burton / Getty Images

Российская сторона на предстоящей встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и генерального секретаря ОБСЕ Хельги Шмид намерена призвать руководство организации воздействовать на Киев в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России.

"Применительно к внутриукраинскому конфликту планируется обсудить работу Контактной группы, в которой ОБСЕ координирует прямой диалог Киева, Донецка и Луганска как сторон конфликта в целях выполнения минского комплекса мер. Призовём руководство ОБСЕ к воздействию на Киев, который саботирует выполнение минского комплекса мер и уклоняется от диалога с Донецком и Луганском", — говорится в сообщении.

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Кроме того, российская сторона намерена рассмотреть деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине и высказать замечания к её докладам. В заявлении МИД РФ отмечается, что наблюдатели не торопятся подтверждать данные о жертвах и повреждениях гражданских объектов в Донбассе, а также стали реже указывать сторону, с которой велись обстрелы.

Отмечается, что на предстоящей встрече предполагается рассмотрение вопросов, касающихся содействия со стороны ОБСЕ урегулированию конфликтов в Приднестровье и Нагорном Карабахе, а также посредничества организации в Женевских дискуссиях по стабильности в Закавказье, её деятельности на Балканах и в Центральной Азии.

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Напомним, переговоры главы МИД России и генсека ОБСЕ пройдут 21 июня в Москве. Хельга Шмид впервые прибудет в Россию в этом качестве, её визит продлится с 21 по 24 июня.

Ранее Лайф рассказывал, что генсек НАТО отказался от участия в конференции по безопасности в Москве. В российском МИД в этом поступке углядели срыв покровов с истинных намерений руководства альянса.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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