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Полицейский покончил с собой во время дежурства у Посольства Туркмении в Москве

Тело находившегося на службе старшего лейтенанта нашли около 5 утра, обстоятельства случившегося выясняются.

20 июня, 09:44

Фото © Shutterstock

Дежурный полицейский покончил с собой около здания Посольства Туркмении в Москве. Видео © Mash

В Москве покончил с собой полицейский, дежуривший у Посольства Туркмении. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по столице, передаёт ТАСС.

Трагедия произошла в 5 утра. По информации Mash, тело было найдено дежурным комендантом. Выясняются обстоятельства произошедшего.

"Прибывшими по адресу Филипповский переулок, дом 22 сотрудниками полиции в пункте постовой охраны было обнаружено тело находившегося на службе старшего лейтенанта полиции, который, по предварительной информации, покончил с собой", — рассказали в ГУ МВД РФ по Москве.

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Ранее стало известно, что петербургский полицейский с подельниками сожгли машину руководителя компьютерной фирмы. По данным следствия, его сообщники даже не интересовались причиной преступления.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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