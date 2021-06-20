Полицейский покончил с собой во время дежурства у Посольства Туркмении в Москве

Дежурный полицейский покончил с собой около здания Посольства Туркмении в Москве. Видео © Mash

В Москве покончил с собой полицейский, дежуривший у Посольства Туркмении. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по столице, передаёт ТАСС.

Трагедия произошла в 5 утра. По информации Mash, тело было найдено дежурным комендантом. Выясняются обстоятельства произошедшего.

"Прибывшими по адресу Филипповский переулок, дом 22 сотрудниками полиции в пункте постовой охраны было обнаружено тело находившегося на службе старшего лейтенанта полиции, который, по предварительной информации, покончил с собой", — рассказали в ГУ МВД РФ по Москве.