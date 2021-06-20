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"Циничное нарушение прав человека": В МИД РФ напомнили о дискриминации русскоязычных за рубежом

Россия делает и будет делать всё от неё зависящее для защиты прав русскоязычной общины, активистов, попавших под давление властей иностранных государств.

20 июня, 09:27
<p>Фото © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Попытки дискриминации русскоязычного населения в ряде стран нужно рассматривать как циничное нарушение прав человека. Это не может быть оправдано никакими политическими мотивами, заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.

"Сегодня мы все переживаем непростые времена. В ряде стран русскоязычное население подвергается открытой дискриминации, предпринимаются попытки искоренить русский язык и образование, разорвать связь соотечественников с исторической родиной. Это циничное нарушение прав человека, которое нельзя оправдать никакими политическими доводами и разногласиями", — сказал замглавы МИД РФ во время выступления на международном форуме российских соотечественников.

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Руденко подчеркнул, что Россия делает и будет делать всё от неё зависящее, чтобы защитить права русскоязычной общины, активистов, попавших под давление властей иностранных государств. По его словам, с 2020 года увеличено финансирование Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Кроме того, организация расширяет свою деятельность по правовому просвещению и защите соотечественников, ставших жертвами политически мотивированного преследования. Замглавы МИД РФ подчеркнул, что многое зависит и от самой диаспоры, а повышение авторитета общины на местном и международном уровне является необходимым условием безопасности и процветания.

Руденко также отметил, что для правительственной комиссии по делам соотечественников за границей безусловным приоритетом являются вопросы поддержки представителей диаспоры, защиты их прав и законных интересов, а с 2020 года эта норма закреплена в Конституции РФ. Он поблагодарил тех, кто проводит последовательную работу по продвижению позитивного имиджа России за рубежом, за поддержку русского языка и культуры.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Эстонии прекратят финансирование школьного образования на русском языке. По словам премьера, у властей нет намерений каким-то образом притеснить русскоязычную общину или не считаться с её мнением. А на Украине, например, заявили о катастрофе из-за сериалов на русском языке на ТВ. В Незалежной призвали всеми средствами "защитить право десятков миллионов граждан" смотреть фильмы с родной речью и пресечь попытки "пророссийских сил отсрочить или отменить" закон об украинском языке.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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