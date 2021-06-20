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Три человека погибли в жутком ДТП на трассе под Архангельском

По предварительным данным, жёсткое столкновение произошло из-за того, что водитель кроссовера при выезде со второстепенной дороги не пропустил движущийся автомобиль. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

20 июня, 08:59

Три человека стали жертвами жуткого ДТП на трассе под Архангельском. Видео © Соцсети

На трассе в Устьянском районе Архангельской области произошла смертельная авария с участием двух автомобилей. Кадры с места происшествия опубликовали очевидцы в соцсетях.

Как уточнили в УМВД России по региону, в полицию поступило сообщение о том, что вечером 19 июня на трассе Вельск — Шангалы в ДТП попали две иномарки. По предварительной информации, в результате происшествия погибло трое, ещё четверо были госпитализированы.

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Отмечается, что жёсткое столкновение произошло из-за того, что водитель кроссовера "хёндай" при выезде со второстепенной дороги не пропустил движущийся автомобиль "шевроле". В результате два пассажира корейского авто погибли на месте. Также серьёзно пострадал водитель "шевроле", он позже скончался в больнице.

Предполагаемый виновник аварии, как уточняется, от госпитализации отказался. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках автобус задавил пятиклассницу на самокате. Вызванные на место ДТП врачи ничего сделать уже не смогли — девочка погибла. 46-летний водитель автобуса задержан.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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