Три человека погибли в жутком ДТП на трассе под Архангельском

Три человека стали жертвами жуткого ДТП на трассе под Архангельском. Видео © Соцсети

На трассе в Устьянском районе Архангельской области произошла смертельная авария с участием двух автомобилей. Кадры с места происшествия опубликовали очевидцы в соцсетях.

Как уточнили в УМВД России по региону, в полицию поступило сообщение о том, что вечером 19 июня на трассе Вельск — Шангалы в ДТП попали две иномарки. По предварительной информации, в результате происшествия погибло трое, ещё четверо были госпитализированы.

Отмечается, что жёсткое столкновение произошло из-за того, что водитель кроссовера "хёндай" при выезде со второстепенной дороги не пропустил движущийся автомобиль "шевроле". В результате два пассажира корейского авто погибли на месте. Также серьёзно пострадал водитель "шевроле", он позже скончался в больнице.

Предполагаемый виновник аварии, как уточняется, от госпитализации отказался. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.