СМИ: Следователи допрашивают пострадавших при крушении самолёта в Кузбассе
Отмечается, что двоих мужчин, получивших незначительные травмы, вызвали в отдел, остальных правоохранители навестили в больнице.
Фото © ТАСС / Данил Айкин
Следователи допрашивают всех, кто находился на борту самолёта, 19 июня потерпевшего крушение в Кемеровской области, и может рассказать о подробностях трагедии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"В настоящее время проводится допрос всех, кто выжил после падения самолёта. Два человека, которые получили незначительные травмы, вызваны в отдел, остальных допрашивают в больнице", — рассказал собеседник агентства.
Напомним, самолёт Л-410 совершил жёсткую посадку в районе села Журавлёво. В результате крушения погибло четыре человека, ещё 15 пострадало. Лайф публиковал список погибших. Нам стало известно, что борт принадлежит ДОСААФ. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв сообщил о состоянии пострадавших при крушении. Как стало известно Лайфу, на борту самолёта находился в том числе бизнесмен Тимур Франк, после ЧП его доставили в реанимацию. Возбуждено уголовное дело, полёты самолётов данного типа приостановлены.
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