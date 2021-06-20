В Ялте из-за аварии на очистной станции ограничена подача воды
В городе продолжают работать спасатели. На территории курорта остаются подтопленными 36 домов.
Фото © ТАСС/Сергей Мальгавко
В Ялте после мощного наводнения произошла авария на водопроводной очистной станции, вода временно будет подаваться по графику всего два часа ежесуточно. Об этом сообщили представители местного водоканала.
Подача воды на настоящее время ограничена из-за её высокой мутности. В городе задействованы водовозки.
"В связи с аварией на водопроводной очистной станции, которая обеспечивает водоснабжение городского округа Ялта, водоснабжение осуществляется по отдельным районам города по два часа в сутки", — объяснили в администрации.
Отмечается, что на территории Ялты 36 домов остаются подтопленными. Воду уже смогли откачать из 28 домовладений, 12 социально значимых объектов, 17 подвальных помещений жилых многоквартирных домов. Спасатели продолжают устранять последствия пришедшего циклона.
Напомним, из-за обильных ливней река Водопадная в Ялте вышла из берегов и затопила город. Власти ввели режим ЧС, полностью перекрыли центр для ликвидации последствий и начали эвакуацию жителей с затопленных участков. За сутки в городе выпало три месячные нормы осадков, местные власти уже заявили, что такого не было около ста лет. Также Лайф сообщал, что в городе был затоплен крокодиляриум с сотнями обитателей.
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