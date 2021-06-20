В Ялте из-за аварии на очистной станции ограничена подача воды

В Ялте после мощного наводнения произошла авария на водопроводной очистной станции, вода временно будет подаваться по графику всего два часа ежесуточно. Об этом сообщили представители местного водоканала.

Подача воды на настоящее время ограничена из-за её высокой мутности. В городе задействованы водовозки.

"В связи с аварией на водопроводной очистной станции, которая обеспечивает водоснабжение городского округа Ялта, водоснабжение осуществляется по отдельным районам города по два часа в сутки", — объяснили в администрации.

Отмечается, что на территории Ялты 36 домов остаются подтопленными. Воду уже смогли откачать из 28 домовладений, 12 социально значимых объектов, 17 подвальных помещений жилых многоквартирных домов. Спасатели продолжают устранять последствия пришедшего циклона.