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Камера сняла, как водитель отвлёкся на телефон — и тут же под колёса авто попали отец и маленький сын

Травмы у отца малыша оказались настолько серьёзными, что его спасти не удалось.

17 июня, 11:59

Скриншот © Telegram / "Татарстан-24"

Страшная трагедия произошла в столице Татарстана — Казани, где отец и его маленький сын стали жертвами аварии. Мужчина и мальчик переходили дорогу по пешеходному переходу, когда на них вылетел автомобиль "Киа". На кадрах видно, как родитель, держащий ребёнка за руку, поворачивает голову в сторону мчащейся на них машины, но уже не успевает ничего сделать.

Видео © Telegram / "Татарстан-24"

Пострадавших отца и сына с тяжёлыми травмами срочно доставили в больницу. Однако 41-летнего мужчину, у которого диагностировали перелом основания черепа, спасти не удалось.

Видео © Telegram / "Татарстан-24"

Видео © Telegram / "Татарстан-24"

В критический момент 20-летнего водителя, находившегося за рулём рокового авто, якобы ослепило солнце, вдобавок к этому он отвлёкся на телефон, пишет KazanFirst. В подробностях трагедии сейчас разбираются правоохранители.

Появилось видео, как под Анапой поезд на всей скорости снёс легковушку, которая выехала на пути

Появилось видео, как под Анапой поезд на всей скорости снёс легковушку, которая выехала на пути

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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