Камера сняла, как водитель отвлёкся на телефон — и тут же под колёса авто попали отец и маленький сын
Травмы у отца малыша оказались настолько серьёзными, что его спасти не удалось.
Скриншот © Telegram / "Татарстан-24"
Страшная трагедия произошла в столице Татарстана — Казани, где отец и его маленький сын стали жертвами аварии. Мужчина и мальчик переходили дорогу по пешеходному переходу, когда на них вылетел автомобиль "Киа". На кадрах видно, как родитель, держащий ребёнка за руку, поворачивает голову в сторону мчащейся на них машины, но уже не успевает ничего сделать.
Пострадавших отца и сына с тяжёлыми травмами срочно доставили в больницу. Однако 41-летнего мужчину, у которого диагностировали перелом основания черепа, спасти не удалось.
В критический момент 20-летнего водителя, находившегося за рулём рокового авто, якобы ослепило солнце, вдобавок к этому он отвлёкся на телефон, пишет KazanFirst. В подробностях трагедии сейчас разбираются правоохранители.
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