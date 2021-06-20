Кремль не раскрыл детали прямой линии с Путиным

В Кремле пока не раскрывают детали проведения прямой линии президента РФ Владимира Путина с россиянами, в частности информацию о ведущих и приглашённых гостях мероприятия, а также месте его проведения. Об этом РИА "Новости" сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.