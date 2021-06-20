Кремль не раскрыл детали прямой линии с Путиным
Известно, что мероприятие состоится 30 июня. Общение главы государства с россиянами начнётся в 12:00 мск.
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В Кремле пока не раскрывают детали проведения прямой линии президента РФ Владимира Путина с россиянами, в частности информацию о ведущих и приглашённых гостях мероприятия, а также месте его проведения. Об этом РИА "Новости" сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Всё сообщим своевременно", — заявил представитель Кремля.
Ранее стало известно, что Путин проведёт прямую линию с гражданами РФ 30 июня. Общение главы государства с россиянами начнётся в 12:00. Вопросы будут принимать с 12:00 по местному времени 20 июня и до окончания программы 30 июня. Подробная информация о прямой линии доступна на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).
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