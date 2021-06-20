Арт-кластер "Таврида" доставил в затопленную сильными ливнями Ялту более тонны питьевой воды

Сотрудники арт-кластера "Таврида" привезли более тонны чистой питьевой воды в посёлки Большой Ялты — Гаспру и Кореиз, где в результате стихийного бедствия отключили водоснабжение. Об этом журналистам сообщил руководитель арт-кластера Сергей Першин.

"Стихия нанесла серьёзный урон Крыму: люди потеряли автомобили, у многих пострадало жильё и другое имущество. Конечно, наша команда не может остаться в стороне. Арт-кластер "Таврида" сегодня доставил жителям Ялты более тысячи литров бутилированной питьевой воды", — сказал Першин.

Как стало известно, в ближайшие дни творческое сообщество планирует провести крупный благотворительный концерт с участием признанных мастеров культуры, искусства и резидентов "Тавриды", который будет транслироваться онлайн. В ходе мероприятия среди зрителей и гостей на площадке арт-кластера будет организован сбор средств для помощи жителям пострадавших от подтоплений и селевых потоков населённых пунктов Крыма — Керчи и Большой Ялты.

Напомним, из-за обильных ливней река Водопадная в Ялте вышла из берегов и затопила город. Власти ввели режим ЧС, полностью перекрыли центр для ликвидации последствий и начали эвакуацию жителей с затопленных участков. За сутки в городе выпало три месячные нормы осадков, местные власти уже заявили, что такого не было около ста лет. Также Лайф сообщал, что в городе был затоплен крокодиляриум с сотнями обитателей.