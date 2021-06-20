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Арт-кластер "Таврида" доставил в затопленную сильными ливнями Ялту более тонны питьевой воды

В ближайшие дни творческое сообщество организует благотворительный концерт. Все собранные средства пойдут на помощь жителям населённых пунктов Крыма, пострадавших от подтоплений и селевых потоков.

20 июня, 09:04
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Сотрудники арт-кластера "Таврида" привезли более тонны чистой питьевой воды в посёлки Большой Ялты — Гаспру и Кореиз, где в результате стихийного бедствия отключили водоснабжение. Об этом журналистам сообщил руководитель арт-кластера Сергей Першин.

"Стихия нанесла серьёзный урон Крыму: люди потеряли автомобили, у многих пострадало жильё и другое имущество. Конечно, наша команда не может остаться в стороне. Арт-кластер "Таврида" сегодня доставил жителям Ялты более тысячи литров бутилированной питьевой воды", — сказал Першин.

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Как стало известно, в ближайшие дни творческое сообщество планирует провести крупный благотворительный концерт с участием признанных мастеров культуры, искусства и резидентов "Тавриды", который будет транслироваться онлайн. В ходе мероприятия среди зрителей и гостей на площадке арт-кластера будет организован сбор средств для помощи жителям пострадавших от подтоплений и селевых потоков населённых пунктов Крыма — Керчи и Большой Ялты.

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Напомним, из-за обильных ливней река Водопадная в Ялте вышла из берегов и затопила город. Власти ввели режим ЧС, полностью перекрыли центр для ликвидации последствий и начали эвакуацию жителей с затопленных участков. За сутки в городе выпало три месячные нормы осадков, местные власти уже заявили, что такого не было около ста лет. Также Лайф сообщал, что в городе был затоплен крокодиляриум с сотнями обитателей.

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Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов оценил ущерб от подтоплений в Крыму и поручил в сжатые сроки восстановить пострадавшие районы. Отмечалось, что самая тяжёлая ситуация наблюдается в Ялте. По словам главы региона, за счёт рельефа местности вода набрала высокую скорость, образовался селевой поток.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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