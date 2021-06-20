Регионы получат дополнительные 55,3 миллиарда рублей для выплат на детей от трёх до семи лет

Регионы дополнительно получат свыше 55,3 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет. Об этом сообщается на сайте Правительства России.

Необходимость такого решения связана с новым порядком предоставления выплат. Ранее на реализацию мер поддержки было направлено 199 миллиардов рублей. В настоящее время размер выплат может быть равен не только 50%, но и 75%, и 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка.

Выплаты получают семьи с низкими доходами. В Послании Федеральному собранию российский лидер Владимир Путин поручил сделать поддержку ещё более адресной. В связи с этим возникла необходимость усовершенствовать правила предоставления указанной выплаты.