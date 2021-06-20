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Регионы получат дополнительные 55,3 миллиарда рублей для выплат на детей от трёх до семи лет

В текущем году на реализацию мер поддержки уже было направлено 199 миллиардов рублей. Размер полученных денег может составлять до 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка.

20 июня, 09:14
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

Регионы дополнительно получат свыше 55,3 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет. Об этом сообщается на сайте Правительства России.

Необходимость такого решения связана с новым порядком предоставления выплат. Ранее на реализацию мер поддержки было направлено 199 миллиардов рублей. В настоящее время размер выплат может быть равен не только 50%, но и 75%, и 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка.

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Выплаты получают семьи с низкими доходами. В Послании Федеральному собранию российский лидер Владимир Путин поручил сделать поддержку ещё более адресной. В связи с этим возникла необходимость усовершенствовать правила предоставления указанной выплаты.

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Напомним, Лайф ранее подробно писал о том, что с 1 июля вырастут пособия на детей и появятся новые выплаты. Редакция изучила этот вопрос и пообщалась с экспертами.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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