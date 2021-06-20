Регионы получат дополнительные 55,3 миллиарда рублей для выплат на детей от трёх до семи лет
В текущем году на реализацию мер поддержки уже было направлено 199 миллиардов рублей. Размер полученных денег может составлять до 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев
Регионы дополнительно получат свыше 55,3 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет. Об этом сообщается на сайте Правительства России.
Необходимость такого решения связана с новым порядком предоставления выплат. Ранее на реализацию мер поддержки было направлено 199 миллиардов рублей. В настоящее время размер выплат может быть равен не только 50%, но и 75%, и 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка.
Выплаты получают семьи с низкими доходами. В Послании Федеральному собранию российский лидер Владимир Путин поручил сделать поддержку ещё более адресной. В связи с этим возникла необходимость усовершенствовать правила предоставления указанной выплаты.
Напомним, Лайф ранее подробно писал о том, что с 1 июля вырастут пособия на детей и появятся новые выплаты. Редакция изучила этот вопрос и пообщалась с экспертами.
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