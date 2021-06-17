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В Петербурге полицейский с подельниками сожгли машину руководителя компьютерной фирмы

32-летний старший лейтенант сначала заявил, что действовал по заказу. Потом он отказался от своих слов.

17 июня, 14:40
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Сотрудник полиции в Санкт-Петербурге подозревается в том, что сжёг BMW Х5, принадлежащий руководителю проекта ООО "АЙ-ДИ" (ремонт компьютеров и компьютерного оборудования) 31-летнему Дмитрию П. У машины расплавился задний бампер, оплавился капот и сгорело колесо.

По данным источника Лайфа, двое неизвестных подожгли авто ночью и скрылись. По делу об "умышленном уничтожении или повреждении имущества" были задержаны трое мужчин, включая 32-летнего старшего лейтенанта полиции. Последний сначала рассказал, что ему заказали поджог авто, но имя он раскрыть не может из опасений за свою жизнь. Позже он версию поменял — сказал, что организовал поджог из неприязненных отношений с владельцем иномарки. При этом, по данным следствия, сообщники полицейского даже не интересовались причиной преступления.

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Потерпевший же пояснил правоохранителям, что не знает ни одного из поджигателей. Каких-либо серьёзных конфликтов за последний год у него ни с кем не было. По его словам, за несколько дней до поджога к нему подошла женщина, когда он припарковался возле дома. Незнакомка сказала, что ему незачем парковаться, поскольку его машину скоро разобьют, но Дмитрий не придал этому значения.

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А в Красноярске ранее сгорели сразу четыре машины на автомойке. В том случае причина пожара была не в автомобилях.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Николай Озеров
Николай Озеров

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