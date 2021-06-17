Главный свидетель по делу экс-главы Клинского района Подмосковья умер в колонии
Самого чиновника в прошлом году приговорили к 15 годам тюрьмы, оценив ущерб от его действий в 50 миллионов рублей.
Бывший глава Клинского района Подмосковья Александр Постригань. Фото © Twitter / sledcom_rf
В подмосковной колонии умер главный свидетель по делу о коррупции бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя Сергей Ихнев. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, экс-начальник управления правового регулирования земельно-имущественных отношений администрации района скончался от сердечного приступа.
"По факту смерти осуждённого Ихнева Сергея Леонидовича в результате сердечного приступа в ФКУ "СИЗО-2 УФСИН России по Московской области" назначена проверка. К настоящему времени опрошены его сокамерники и медперсонал", — сообщил собеседник агентства.
Напомним, бывший глава Администрации Клина Александр Постригань был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий летом 2018 года. Лайф публиковал расследование, где подробно описал схемы, через которые Постригань из года в год переписывал имущество и земли района на разных людей. В результате за коррупцию он был осуждён на 15 лет. Как выяснилось в ходе следствия, своими махинациями Постригань и его команда нанесли ущерб на сумму не менее 50 миллионов рублей.
Комментариев: 0