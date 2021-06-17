Сотрудники ДПС в Камчатском крае на трассе остановили полицейский УАЗ и обнаружили внутри него несколько десятков килограммов браконьерской икры и рыбы, которую правоохранители получили в виде взятки от местного предпринимателя. Об этом Лайфу рассказал источник.

Всё произошло в Елизовском районе. Четверо полицейских, среди которых был начальник отдела управления по борьбе с коррупцией, его заместитель и два сотрудника группы по защите биоресурсов, загрузили полученную от 49-летнего местного жителя, занимающегося незаконным оборотом браконьерской продукции, взятку в служебный автомобиль, однако на трассе попались на одном из постов.

Всего в УАЗе обнаружили 16 банок икры нерки весом 8,7 кг, четыре банки мяса краба, а также мороженую и копчёную рыбу общим весом более 40 кг. Вся продукция были изъята. Следственный комитет проводит проверку в отношении полицейских, им может быть вынесено обвинение по статьям о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путём, а также о получении взятки.