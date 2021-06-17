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Килограммы взятки: На Камчатке четверо борцов с коррупцией забили служебный УАЗ браконьерской икрой и попались полиции

Теперь стражам порядка грозит уголовное дело по статьям о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путём, а также о получении взятки.

17 июня, 14:03
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Сотрудники ДПС в Камчатском крае на трассе остановили полицейский УАЗ и обнаружили внутри него несколько десятков килограммов браконьерской икры и рыбы, которую правоохранители получили в виде взятки от местного предпринимателя. Об этом Лайфу рассказал источник.

Всё произошло в Елизовском районе. Четверо полицейских, среди которых был начальник отдела управления по борьбе с коррупцией, его заместитель и два сотрудника группы по защите биоресурсов, загрузили полученную от 49-летнего местного жителя, занимающегося незаконным оборотом браконьерской продукции, взятку в служебный автомобиль, однако на трассе попались на одном из постов.

Всего в УАЗе обнаружили 16 банок икры нерки весом 8,7 кг, четыре банки мяса краба, а также мороженую и копчёную рыбу общим весом более 40 кг. Вся продукция были изъята. Следственный комитет проводит проверку в отношении полицейских, им может быть вынесено обвинение по статьям о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путём, а также о получении взятки.

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Ранее Лайф рассказывал, что замдиректора департамента Минобрнауки был задержан в рамках дела о мошенничестве. При этом, по словам его коллег, с профессиональной деятельностью на нынешнем месте работы это никак не связано.

Авторы
Дарья Гольдман
Дарья Гольдман
Никита Могилев
Никита Могилев

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