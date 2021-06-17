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Киеву предрекли потерю транзита российского газа в Европу по вине властей

Отмечается, что политики, занимающие не свои должности, действуют вопреки интересам народа.

17 июня, 14:05
<p>Фото © ТАСС / dpa / Jens Büttner</p>

Фото © ТАСС / dpa / Jens Büttner

Украина может потерять транзит российского газа в Европу по собственной вине. Такое мнение выразил экономист и политический эксперт Александр Дудчак. По его словам, дело в техническом состоянии газотранспортной системы страны.

"Газотранспортная система Украины требует определённой финансовой поддержки, необходимы средства на её ремонт. Но киевские власти достаточно давно все деньги на ремонт, восстановление и профилактику ГТС кладут себе в карман", — сказал он в беседе с РИА ФАН.

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Дудчак считает, что ситуация усугубилась после того, как в политику на Украине пришли люди, которые совершенно к ней не относятся. По словам эксперта, это всё, начиная от президента и заканчивая районными депутатами. Они не умеют выполнять ту работу, которую должны, но всё равно продолжают дестабилизировать ситуацию, действуя вопреки интересам народа.

"Это не из-за того, что они плохо реализуют хороший план, а потому, что они отлично выполняют поставленную перед ними задачу. Кто так усердно работал над транзитом российского газа через Украину, что количество прокачанного голубого топлива через украинскую ГТС за последние годы уменьшилось в разы? Кто постоянно шантажирует Россию и Европу прекращением транзита, выполняя волю Вашингтона? Поэтому всё идёт своим чередом", — добавил эксперт.

Вопрос транзита российского газа через Украину встал особо остро после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о фактическом завершении строительства первой нитки газопровода "Северный поток — 2". В Киеве предрекли серьёзный удар по государственной экономике с запуском газовой магистрали. Вместе с тем в Германии призвали сохранить транзит газа через Украину даже с запущенным "Северным потоком — 2".

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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