Угрожавшего главному вирусологу Бельгии расправой военного нашли мёртвым

Тело бельгийского военнослужащего Юргена Конингса, который обещал расправиться с главным вирусологом страны, обнаружили в лесу недалеко от города Дилсен-Стоккем. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, 46-летний Конингс, который около месяца находился в федеральном розыске, свёл счёты с жизнью. Однако говорить о точной причине его смерти можно будет только после проведения судебно-медицинской экспертизы. Уточняется, что тело мужчины нашли случайные прохожие.

Конингса начали разыскивать ещё 18 мая. Мужчина не вернулся со службы домой, и его супруга обратилась в полицию. Выяснилось, что бельгиец оставил три прощальных письма, в одном из которых написал, что "политики и вирусологи лишили нас всего". В частности, он угрожал расправой главному вирусологу Бельгии Марку ван Рансту. К слову, с собой военный прихватил целый арсенал оружия из части и скрылся в неизвестном направлении.

Около четырёх сотен полицейских и военнослужащих Бельгии, Германии и Нидерландов пытались выйти на след Конингса всё это время. Военного даже объявили в международный розыск, однако всё было тщетно.