В Подмосковье пьяный внук нобелевского лауреата угнал такси, угрожая водителю ножом

К своему возрасту 24-летний внук нобелевского лауреата по физике Жореса Алфёрова успел построить неплохую карьеру. Матвей получил высшее образование в Лондоне, путешествовал по миру, а затем занялся маркетингом в московском НИИ молекулярной электроники. Также у парня есть своя студия веб-дизайна, он несколько раз выдвигался в советы депутатов муниципальных образований Санкт-Петербурга, но безуспешно.

Фото © Instagram / matvey_alf

Но вряд ли теперь перед парнем откроется дверь в политическое будущее. На него правоохранителям пожаловался водитель такси, которому и досталось от изрядно пьяного Матвея. Мужчина подвозил его в Подмосковье и всю дорогу терпел оскорбления, пока к концу поездки не выдержал и не начал отвечать. Тогда парень достал нож и, угрожая водителю расправой, потребовал освободить машину, пишет КП.

Фото © Instagram / matvey_alf

Таксист решил не спорить с пьяным парнем и вышел из авто. Однако горе-угонщик далеко не уехал, устроив ДТП. Что удивительно, сам Матвей не пострадал, а вот машине досталось знатно. Увидев эту картину, таксист вызвал полицейских, которые и возбудили дело по поводу угона и угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Сейчас парень находится под подпиской о невыезде, а урон авто оценивается предварительно в 300 тыс. рублей.

Фото © Twitter / Командир полка