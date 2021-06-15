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Влюблённые подростки записали жуткое видео, на котором вспоминают со смехом, как зарезали отца

Этот ролик обнаружили на телефоне парня после того, как полиции удалось поймать малолетних преступников.

15 июня, 08:26

Фото © YouTube / KTNV Channel 13 Las Vegas

Об истории этих Ромео и Джульетты вряд ли кто-то напишет трагедию, ведь для своего юного возраста они уже успели заслужить ненависть всей страны. 18-летний Аарон Геррера и 16-летняя Сиерра Халсет из Лас-Вегаса, США, собрались сбежать из дома и наказать родителей, которые запрещали им встречаться, пишет Daily Dot.

Фото © Facebook / Daniel Halseth

Фото © Facebook / Daniel Halseth

Подростки заранее купили пилу, верёвки, перчатки и множество отбеливателя, планируя идеальное убийство. Но, видимо, что-то пошло не так, потому что в итоге малолетние убийцы зарезали отца Сиерры — Дэниела — и подожгли дом, чтобы скрыть следы преступления. Парочка направилась в Лос-Анджелес в поисках лучшей жизни. Но полицейским удалось выследить её по камерам наблюдения.

Фото © Facebook / Daniel Halseth

Фото © Facebook / Daniel Halseth

На телефоне Аарона обнаружился ролик, который влюблённые сняли через несколько дней после побега. "Добро пожаловать на наш YouTube-канал. Сегодня уже третий день после нашего убийства", — шутит парень, и Сиерра, смеясь, громко возмущается его поступком, заявляя, что это не следует говорить на камеру. "Ничего, это того стоило", — продолжает Аарон и целует любимую в лоб.

Видео © YouTube / KTNV Channel 13 Las Vegas

Дальше в ролике парочка дурачится и веселится, обсуждая свою интимную жизнь, несмотря на то, что их в тот момент разыскивала полиция за жестокое убийство. Суд над подростками состоится уже в ближайшие дни, парню и девушке вменяют преступление по восьми пунктам. И хоть Сиерра ещё слишком мала для смертного приговора, прокурор будет настойчиво предлагать его к рассмотрению в отношении 18-летнего Аарона.

Двое детей, 12 и 14 лет, вломились в дом и полчаса держали оборону, стреляя из автомата Калашникова

Двое детей, 12 и 14 лет, вломились в дом и полчаса держали оборону, стреляя из автомата Калашникова

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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