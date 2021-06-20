Разъярённый челябинец отхлестал ремнём трёх подруг, куривших кальян под окнами многоэтажки. Видео © Соцсети

В челябинском ЖК "Академ Riverside" неизвестный мужчина набросился с ремнём на компанию куривших кальян под окнами многоэтажки девушек. Россиянин решил таким образом их наказать. По его мнению, они себя громко вели. Видео инцидента появилось в соцсетях.

"С пяти утра орёшь, тварь!" — кричал разъярённый неадекват, обращаясь к одной из барышень.

На кадрах видно, как мужчина хлещет девушек ремнём, бегая за ними вокруг автомобиля. "Наказание" он сопровождает нецензурной лексикой в адрес испуганных дам. В своё оправдание одна из девушек написала в соцсетях, что она вместе с подругами отдыхала на парковке после дня рождения. По её словам, музыку в машине они вообще не включали, но изредка слушали песни с телефона.

Как сообщает местное издание "Челябинский обзор", пострадавшие уже написали заявление в полицию по факту случившегося. В настоящий момент правоохранители проводят проверку.