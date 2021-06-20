НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Российский посол Антонов прибыл в США

Как ожидается, из аэропорта дипломат прямиком направится в Вашингтон, где у него намечены деловые встречи с 21 июня.

20 июня, 16:30
<p>Анатолий Антонов. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Анатолий Антонов. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Пробывший в Москве около трёх месяцев посол России в США Анатолий Антонов вернулся в Соединённые Штаты. Самолёт, на борту которого находился дипломат, приземлился в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди, свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Дипломат прилетел регулярным рейсом авиакомпании "Аэрофлот" в 11:50 (18:50 по московскому времени). Как ожидается, из аэропорта Антонов прямиком направится в Вашингтон, где с завтрашнего дня у него намечены деловые встречи.

Посол США Салливан заявил, что в скором времени вернётся в Москву

Посол США Салливан заявил, что в скором времени вернётся в Москву

Перед вылетом в Штаты дипломат заявил, что возвращается в США с оптимистичным настроем. Вместе с тем он выразил надежду на подвижки в российско-американских отношениях. По словам Антонова, он лично будет способствовать выстраиванию равноправных и прагматичных отношений между Москвой и Вашингтоном.

Напомним, Антонов вернулся в Москву из США 21 марта для консультаций после резонансного интервью американского президента Джо Байдена. Посол США Джон Салливан покинул Россию 22 апреля. Это случилось после того, как МИД РФ объявил ответные меры на санкции США. По результатам встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве российский лидер Владимир Путин заявил, что стороны пришли к решению вернуть своих послов.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Посол Антонов рассказал о подготовке встреч РФ и США по стратегической стабильности

сегодня в 14:42

Посол РФ Антонов заявил, что возвращается в США с оптимистичным настроем

сегодня в 06:38

В Госдуме оценили анонсированные Белым домом антироссийские санкции

сегодня в 17:04

Китайского чиновника заподозрили в передаче США данных о происхождении ковида

сегодня в 16:59

Учёный заявил о неизбежности третьей волны коронавируса в Индии

сегодня в 16:44

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1