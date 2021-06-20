Российский посол Антонов прибыл в США
Как ожидается, из аэропорта дипломат прямиком направится в Вашингтон, где у него намечены деловые встречи с 21 июня.
Анатолий Антонов. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Пробывший в Москве около трёх месяцев посол России в США Анатолий Антонов вернулся в Соединённые Штаты. Самолёт, на борту которого находился дипломат, приземлился в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди, свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.
Дипломат прилетел регулярным рейсом авиакомпании "Аэрофлот" в 11:50 (18:50 по московскому времени). Как ожидается, из аэропорта Антонов прямиком направится в Вашингтон, где с завтрашнего дня у него намечены деловые встречи.
Перед вылетом в Штаты дипломат заявил, что возвращается в США с оптимистичным настроем. Вместе с тем он выразил надежду на подвижки в российско-американских отношениях. По словам Антонова, он лично будет способствовать выстраиванию равноправных и прагматичных отношений между Москвой и Вашингтоном.
Напомним, Антонов вернулся в Москву из США 21 марта для консультаций после резонансного интервью американского президента Джо Байдена. Посол США Джон Салливан покинул Россию 22 апреля. Это случилось после того, как МИД РФ объявил ответные меры на санкции США. По результатам встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве российский лидер Владимир Путин заявил, что стороны пришли к решению вернуть своих послов.
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