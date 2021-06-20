Российский посол Антонов прибыл в США

Пробывший в Москве около трёх месяцев посол России в США Анатолий Антонов вернулся в Соединённые Штаты. Самолёт, на борту которого находился дипломат, приземлился в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди, свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Дипломат прилетел регулярным рейсом авиакомпании "Аэрофлот" в 11:50 (18:50 по московскому времени). Как ожидается, из аэропорта Антонов прямиком направится в Вашингтон, где с завтрашнего дня у него намечены деловые встречи.