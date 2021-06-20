Учёный заявил о неизбежности третьей волны коронавируса в Индии

Третья волна коронавируса в Индии может начаться уже через шесть-восемь недель. Об этом заявил директор Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулерия телеканалу NDTV.

"Третья волна неизбежна, и она может поразить страну в течение следующих шести-восьми недель, может быть, немного позже. Всё зависит от того, как будет с точки зрения соблюдения поведения, соответствующего CoViD-19, и предотвращения скопления людей", — сказал учёный.

По словам эксперта, после снятия ограничений по коронавирусу во многих штатах страны люди перестают носить макси и соблюдать социальную дистанцию. Он отметил, что жители Индии, по всей видимости, не извлекли уроков из того, что произошло между первой и второй волной. Гулерия также добавил, что новый штамм "Дельта" стал более заразным и, вероятно, быстрее распространяется.