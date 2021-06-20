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Учёный заявил о неизбежности третьей волны коронавируса в Индии

По словам эксперта, время её наступления зависит от того, как будут соблюдаться меры предосторожности. Он отметил, что после снятия ограничений люди перестают носить маски и придерживаться правил социального дистанцирования.

20 июня, 16:44
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Третья волна коронавируса в Индии может начаться уже через шесть-восемь недель. Об этом заявил директор Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулерия телеканалу NDTV.

"Третья волна неизбежна, и она может поразить страну в течение следующих шести-восьми недель, может быть, немного позже. Всё зависит от того, как будет с точки зрения соблюдения поведения, соответствующего CoViD-19, и предотвращения скопления людей", — сказал учёный.

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По словам эксперта, после снятия ограничений по коронавирусу во многих штатах страны люди перестают носить макси и соблюдать социальную дистанцию. Он отметил, что жители Индии, по всей видимости, не извлекли уроков из того, что произошло между первой и второй волной. Гулерия также добавил, что новый штамм "Дельта" стал более заразным и, вероятно, быстрее распространяется.

Лайф рассказывал, что выживших после коронавируса и трёх видов плесени в Индии добивает новая страшная болезнь. Ранее в этой стране у пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию, обнаружили "чёрную", "белую" и "жёлтую плесень".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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