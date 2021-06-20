НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В США минимум 12 человек стали жертвами разрушительного тропического шторма

Сильный ливень привёл к масштабным наводнениям на улицах Алабамы, на дорогах сильно затруднено движение транспорта. Отмечается, что некоторых жителей из особо пострадавших районов эвакуировали в безопасные места.

20 июня, 17:12

В США минимум 12 человек стали жертвами разрушительного шторма. Видео © Twitter / Bowdoin_A / iCyclone

По меньшей мере 12 человек стали жертвами шторма "Клодетт", бушевавшего в эти выходные в американском штате Алабама. Об этом сообщает газета USA Today.

По данным издания, десять человек, включая девять детей, погибли 19 июня в результате столкновения двух автомобилей. Причиной ДТП стали погодные условия. Также сообщается о гибели 24-летнего мужчины и его трёхлетнего сына — они находились в доме, когда на него упало дерево.

В Ярославле торговый центр превратился в бассейн — видео

В Ярославле торговый центр превратился в бассейн — видео

Сильный ливень привёл к масштабным наводнениям на улицах штата, на дорогах сильно затруднено движение автотранспорта. Отмечается, что некоторых жителей из особо пострадавших районов эвакуировали в безопасные места.

Ранее улицы Красноярска затопило после сильнейшего дождя и, видимо, проблем с ливнёвками. Мощные потоки грязной воды превратили дороги города в настоящие реки. Как сообщают горожане, ливень с грозой начался сегодня около семи часов вечера, буквально через час Красноярск стал напоминать подтопленные ранее районы Крыма.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Российский посол Антонов заявил о важности решения проблемы виз с США

сегодня в 18:12

Четыре человека погибло в лобовом столкновении легковушек в Адыгее

сегодня в 17:59

Почти 50 тысяч жителей Свердловской области остались без электричества из-за сильного урагана

сегодня в 17:28

"Ну-ка, давай, мамка, забирай своих! Дайте порыбачить!": Восхищающий спокойствием житель Камчатки отогнал медведицу с медвежатами удочкой

сегодня в 18:27

Явка на досрочных парламентских выборах в Армении составила 49,4%

сегодня в 18:17

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1