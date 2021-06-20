В США минимум 12 человек стали жертвами разрушительного тропического шторма

В США минимум 12 человек стали жертвами разрушительного шторма. Видео © Twitter / Bowdoin_A / iCyclone

По меньшей мере 12 человек стали жертвами шторма "Клодетт", бушевавшего в эти выходные в американском штате Алабама. Об этом сообщает газета USA Today.



По данным издания, десять человек, включая девять детей, погибли 19 июня в результате столкновения двух автомобилей. Причиной ДТП стали погодные условия. Также сообщается о гибели 24-летнего мужчины и его трёхлетнего сына — они находились в доме, когда на него упало дерево.

Сильный ливень привёл к масштабным наводнениям на улицах штата, на дорогах сильно затруднено движение автотранспорта. Отмечается, что некоторых жителей из особо пострадавших районов эвакуировали в безопасные места.