В США минимум 12 человек стали жертвами разрушительного тропического шторма
Сильный ливень привёл к масштабным наводнениям на улицах Алабамы, на дорогах сильно затруднено движение транспорта. Отмечается, что некоторых жителей из особо пострадавших районов эвакуировали в безопасные места.
По меньшей мере 12 человек стали жертвами шторма "Клодетт", бушевавшего в эти выходные в американском штате Алабама. Об этом сообщает газета USA Today.
По данным издания, десять человек, включая девять детей, погибли 19 июня в результате столкновения двух автомобилей. Причиной ДТП стали погодные условия. Также сообщается о гибели 24-летнего мужчины и его трёхлетнего сына — они находились в доме, когда на него упало дерево.
Сильный ливень привёл к масштабным наводнениям на улицах штата, на дорогах сильно затруднено движение автотранспорта. Отмечается, что некоторых жителей из особо пострадавших районов эвакуировали в безопасные места.
Ранее улицы Красноярска затопило после сильнейшего дождя и, видимо, проблем с ливнёвками. Мощные потоки грязной воды превратили дороги города в настоящие реки. Как сообщают горожане, ливень с грозой начался сегодня около семи часов вечера, буквально через час Красноярск стал напоминать подтопленные ранее районы Крыма.
Комментариев: 0