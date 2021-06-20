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В Госдуме оценили анонсированные Белым домом антироссийские санкции

Там отметили, что такая реакция со стороны США обусловлена борьбой разных "группировок" вокруг интерпретации итогов саммита России и Америки в Женеве.

20 июня, 17:04
<p>Фото © ТАСС / Александр Манзюк</p>

Фото © ТАСС / Александр Манзюк

Анонсированные Белым домом новые санкции против России приведут к разрушению конструктивной атмосферы между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявила член Комитета Госдумы по международным делам Елена Панина в беседе с РИА "Новости".

"Пока что мы видим, что вашингтонские "ястребы" стремятся сыграть на опережение, делают шаги, направленные на разрушение той конструктивной атмосферы, которая сформировалась после встречи в Женеве", — указала парламентарий.

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По словам Паниной, такая ответная реакция со стороны США говорит о том, что в Вашингтоне началась борьба разных "группировок" вокруг интерпретации итогов женевского саммита президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Она также отметила, что в Белом доме говорили о шести или двенадцати месяцах, в течение которых, возможно, должны произойти позитивные изменения, однако вскоре из Вашингтона "стали вновь поступать конфронтационные сигналы".

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что США продолжат вводить новые санкции против российских компаний, которые участвуют в проекте "Северный поток — 2". При этом там подчеркнули, что американский лидер Джо Байден не собирается вводить ограничительные меры в отношении "европейских союзников и друзей".

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Владимир Путин встретился с Джо Байденом 16 июня. Площадку для саммита предоставила Швейцария. Лидеры пожали друг другу руки и приступили к переговорам, которые длились несколько часов. По окончании главы государств пообщались с журналистами, после чего покинули Женеву.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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