НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Просто все плывут как кораблики": Улицы Красноярска превратились в реки из-за сильного ливня

Как сообщают местные жители, гроза началась около семи часов вечера, буквально за час город превратился в Венецию. Некоторые районы оказались обесточены.

20 июня, 14:05

Красноярск затопило из-за сильного ливня. Видео © Соцсети

Улицы Красноярска затопило после сильнейшего дождя и, видимо, проблем с ливнёвками. Мощные потоки грязной воды превратили дороги города в настоящие реки. Очевидцы делятся видео с места событий в соцсетях.

Как сообщают горожане, ливень с грозой начался около семи часов вечера и буквально за час Красноярск стал напоминать подтопленные ранее районы Крыма. По информации в соцсетях, на улице Брянской с горы вообще сошёл сель — грязевой поток перегородил почти всю дорогу. Похожая ситуация сейчас в районе Ярыгинской набережной. Там дождь размыл один из участков дамбы, соединяющий микрорайон Белые Росы с островом Отдыха.

Мэр Ялты заявила о пройденном пике потопа

Мэр Ялты заявила о пройденном пике потопа

Вода также просочилась и в здания. Например, во время разгула стихии в театре оперы и балета с потолка начала бежать вода и залила фойе. Как сообщают жители города, некоторые районы в результате разгула природы оказались обесточены.

По прогнозам синоптиков, в течение суток 21, 22 и 23 июня в Красноярске ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23 метров в секунду.

"На нём даже одежды не осталось": Жительница Крыма показала ужасы наводнения и рассказала, как в потоке погиб её знакомый

"На нём даже одежды не осталось": Жительница Крыма показала ужасы наводнения и рассказала, как в потоке погиб её знакомый

Ранее из-за обильных ливней река Водопадная в Ялте вышла из берегов и затопила город. Власти ввели режим ЧС, полностью перекрыли центр для ликвидации последствий и начали эвакуацию жителей из затопленных участков. За сутки в городе выпало три месячные нормы осадков, местные власти уже заявили, что такого не было около ста лет. Также Лайф сообщал, что в городе был затоплен крокодиляриум с сотнями обитателей.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Красноярске "яжемать" прилюдно поставила на колени "обидчика" сына и заставила извиниться

сегодня в 07:02

Арт-кластер "Таврида" доставил в затопленную сильными ливнями Ялту более тонны питьевой воды

сегодня в 09:04

Суд в Нижегородской области арестовал на два месяца убийцу американской студентки

сегодня в 15:11

"Бег с препятствиями по карусели": Захарова раскрыла, зачем США готовят новые антироссийские санкции

сегодня в 15:34

Астронавты вышли в открытый космос для подключения солнечной батареи к МКС

сегодня в 15:29

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1