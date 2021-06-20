Красноярск затопило из-за сильного ливня. Видео © Соцсети

Улицы Красноярска затопило после сильнейшего дождя и, видимо, проблем с ливнёвками. Мощные потоки грязной воды превратили дороги города в настоящие реки. Очевидцы делятся видео с места событий в соцсетях.

Как сообщают горожане, ливень с грозой начался около семи часов вечера и буквально за час Красноярск стал напоминать подтопленные ранее районы Крыма. По информации в соцсетях, на улице Брянской с горы вообще сошёл сель — грязевой поток перегородил почти всю дорогу. Похожая ситуация сейчас в районе Ярыгинской набережной. Там дождь размыл один из участков дамбы, соединяющий микрорайон Белые Росы с островом Отдыха.

Вода также просочилась и в здания. Например, во время разгула стихии в театре оперы и балета с потолка начала бежать вода и залила фойе. Как сообщают жители города, некоторые районы в результате разгула природы оказались обесточены.

По прогнозам синоптиков, в течение суток 21, 22 и 23 июня в Красноярске ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23 метров в секунду.