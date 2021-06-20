"Просто все плывут как кораблики": Улицы Красноярска превратились в реки из-за сильного ливня
Как сообщают местные жители, гроза началась около семи часов вечера, буквально за час город превратился в Венецию. Некоторые районы оказались обесточены.
Красноярск затопило из-за сильного ливня. Видео © Соцсети
Улицы Красноярска затопило после сильнейшего дождя и, видимо, проблем с ливнёвками. Мощные потоки грязной воды превратили дороги города в настоящие реки. Очевидцы делятся видео с места событий в соцсетях.
Как сообщают горожане, ливень с грозой начался около семи часов вечера и буквально за час Красноярск стал напоминать подтопленные ранее районы Крыма. По информации в соцсетях, на улице Брянской с горы вообще сошёл сель — грязевой поток перегородил почти всю дорогу. Похожая ситуация сейчас в районе Ярыгинской набережной. Там дождь размыл один из участков дамбы, соединяющий микрорайон Белые Росы с островом Отдыха.
Вода также просочилась и в здания. Например, во время разгула стихии в театре оперы и балета с потолка начала бежать вода и залила фойе. Как сообщают жители города, некоторые районы в результате разгула природы оказались обесточены.
По прогнозам синоптиков, в течение суток 21, 22 и 23 июня в Красноярске ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23 метров в секунду.
"На нём даже одежды не осталось": Жительница Крыма показала ужасы наводнения и рассказала, как в потоке погиб её знакомый
Ранее из-за обильных ливней река Водопадная в Ялте вышла из берегов и затопила город. Власти ввели режим ЧС, полностью перекрыли центр для ликвидации последствий и начали эвакуацию жителей из затопленных участков. За сутки в городе выпало три месячные нормы осадков, местные власти уже заявили, что такого не было около ста лет. Также Лайф сообщал, что в городе был затоплен крокодиляриум с сотнями обитателей.
Лента новостей
"Это будет большой шаг": Кравчук заявил о необходимости участия США в "нормандском формате"
сегодня в 14:00
"Заботятся друг о друге в маске и на расстоянии": Ургант рассказал об отношении американцев к коронавирусу
сегодня в 13:53
В Москве погиб сын советской рок-звезды Александра Башлачёва, повторив судьбу отца
сегодня в 13:45
Комментариев: 0