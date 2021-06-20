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"Это будет большой шаг": Кравчук заявил о необходимости участия США в "нормандском формате"

По словам экс-президента Украины, Франция и Германия не могут чётко и ясно "поставить Россию в ту ситуацию, в которой она реально находится", и обозначить как якобы агрессора в Донбассе и Крыму.

20 июня, 14:00
<p>Леонид Кравчук. Фото © ТАСС / Zuma</p>

Леонид Кравчук. Фото © ТАСС / Zuma

Глава делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что необходимо присоединить США к "нормандскому формату". По его словам, это могло бы стать большим шагом для разрешения конфликтной ситуации. Об этом он сказал в эфире телеканала "Дом".

"Если США присоединятся, считаю, что это будет очень большой шаг к урегулированию процесса. Это будет означать, что и на минской площадке будет присутствовать больше дипломатии, больше усилий и больше твёрдых позиций, нежели сейчас", — сказал Кравчук.

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По его словам, нынешние участники площадки — Германия и Франция — не имеют твёрдой и системной позиции в отношении Москвы и не могут "чётко и ясно поставить Россию в ту ситуацию, в которой она реально находится", а именно — обозначить её якобы агрессором в Донбассе и Крыму.

"Я, например, за эти годы ни разу не слышал, чтобы или президент Франции, или канцлер Германии сказали на любой из встреч, что агрессор — Россия и что она должна уйти с Донбасса и оставить Крым. Я такого не слышал. А это уже давно следовало бы сделать", — заявил Кравчук.

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Ранее Лайф рассказывал, что Россия и США могут создать новый формат переговоров по Донбассу, который затронет только Москву и Вашингтон. При этом речи об отказе от "нормандского формата" не идёт, а Путин по-прежнему не прочь встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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