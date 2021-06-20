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Посол РФ в США назвал "не тем сигналом" новые антироссийские санкции Вашингтона

По словам дипломата, невозможно наладить отношения между странами посредством введения ограничительных мер.

20 июня, 17:40
<p>Фото © ТАСС / Александр Щербак</p>

Фото © ТАСС / Александр Щербак

Заявление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о подготовке новых санкций против России является не тем сигналом, которого ждали после саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом журналистам заявил посол РФ в США Анатолий Антонов по прибытии из России.

"Это не тот сигнал, которого все ждали после саммита", — указал дипломат.

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По словам Антонова, нельзя наладить российско-американские отношения посредством введения ограничительных мер. Стабилизировать их таким образом тоже невозможно.

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Напомним, что 20 июня посол Анатолий Антонов вернулся в США. Как ожидается, из аэропорта дипломат прямиком направится в Вашингтон, где с завтрашнего дня у него намечены деловые встречи.


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Вернувшийся в США посол РФ Антонов назвал первоочередную задачу в отношениях с Вашингтоном

Ранее Лайф рассказывал, что Антонов вернулся в Москву из США 21 марта для консультаций после резонансного интервью американского президента Джо Байдена. Посол США Джон Салливан покинул Россию 22 апреля. Это случилось после того, как МИД РФ объявил ответные меры на санкции США. По результатам встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве российский лидер Владимир Путин заявил, что стороны пришли к решению вернуть своих послов.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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