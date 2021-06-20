Посол РФ в США назвал "не тем сигналом" новые антироссийские санкции Вашингтона

Заявление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о подготовке новых санкций против России является не тем сигналом, которого ждали после саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом журналистам заявил посол РФ в США Анатолий Антонов по прибытии из России.

"Это не тот сигнал, которого все ждали после саммита", — указал дипломат.

По словам Антонова, нельзя наладить российско-американские отношения посредством введения ограничительных мер. Стабилизировать их таким образом тоже невозможно.