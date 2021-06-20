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Онколог перечислил признаки, которые помогут распознать рак печени

Симптоматика может быть разной — всё зависит от расположения опухоли. Выявить заболевание на ранней стадии поможет регулярное обследование, напомнил врач.

20 июня, 17:22
<p>Фото © <a href="https://ru.depositphotos.com/242648886/stock-photo-human-body-organs-anatomy-liver.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Depositphotos</a></p>

Фото © Depositphotos

О развитии рака печени и симптомах опасного заболевания в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказал врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылёв.

Врач назвал "синдром малых признаков", который подходит и ряду других онкологических заболеваний. Это апатия, слабость, потеря веса и болевые ощущения. Остальные признаки недуга зависят уже от того, где расположена опухоль.

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"Если опухоль находится в воротах печени и прижимает желчные протоки, пациент может пожелтеть. Если же она расположилась на периферии и растягивает капсулу печени, это отразится болевыми ощущениями. Симптоматика может быть самой разной", — рассказал онколог.

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Андрей Пылёв напомнил о важности регулярного обследования, которое способствует выявлению заболевания на ранней стадии.

Ранее онколог назвал способ распознать рак по голосу. Медик также призывал обратить внимание на шишки рядом с гортанью, опухшие лимфоузлы на шее, трудность при глотании, затруднённое или хриплое дыхание.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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