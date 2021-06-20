Онколог перечислил признаки, которые помогут распознать рак печени

О развитии рака печени и симптомах опасного заболевания в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказал врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылёв.

Врач назвал "синдром малых признаков", который подходит и ряду других онкологических заболеваний. Это апатия, слабость, потеря веса и болевые ощущения. Остальные признаки недуга зависят уже от того, где расположена опухоль.

"Если опухоль находится в воротах печени и прижимает желчные протоки, пациент может пожелтеть. Если же она расположилась на периферии и растягивает капсулу печени, это отразится болевыми ощущениями. Симптоматика может быть самой разной", — рассказал онколог.

Андрей Пылёв напомнил о важности регулярного обследования, которое способствует выявлению заболевания на ранней стадии.