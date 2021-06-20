В Чёрном море прошли тактические учения украинских ВМС совместно с силами морской пехоты и авиации. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

"В определённых районах Чёрного моря Военно-морские силы Вооружённых сил Украины провели тактические учения корабельной десантной группы, к которым были привлечены дивизион надводных кораблей, подразделения морской пехоты, морская авиация и авиация воздушных сил", — заявили в ведомстве.

Учения прошли в несколько этапов. Моряки, по заявлению капитана 1-го ранга Юрия Федаша, в первый раз использовали надувные мишени типа Killer Tomatoes. Такие же средства применяют страны — члены НАТО во время манёвров.

"После приведения корабельной десантной группы в высшую степень боевой готовности были осуществлены загрузка личного состава и техники, выход из пункта базирования, развёртывания корабельной десантной группы в районах формирования десанта", — раскрыли в военном ведомстве.

Как подчеркнули в командовании, экипажи в целом продемонстрировали хороший уровень боевой подготовки. В Минобороны Украины планируют наращивать боевые возможности по высадке морского десанта.