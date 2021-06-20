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В Чёрном море прошли тактические учения украинских ВМС

В Министерстве обороны страны объявили о дальнейшем наращивании боевых возможностей по высадке морского десанта.

20 июня, 17:15

Фото © Ukrinform / Barcroft Media via Getty Images

В Чёрном море прошли тактические учения украинских ВМС совместно с силами морской пехоты и авиации. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

"В определённых районах Чёрного моря Военно-морские силы Вооружённых сил Украины провели тактические учения корабельной десантной группы, к которым были привлечены дивизион надводных кораблей, подразделения морской пехоты, морская авиация и авиация воздушных сил", — заявили в ведомстве.

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Учения прошли в несколько этапов. Моряки, по заявлению капитана 1-го ранга Юрия Федаша, в первый раз использовали надувные мишени типа Killer Tomatoes. Такие же средства применяют страны — члены НАТО во время манёвров.

"После приведения корабельной десантной группы в высшую степень боевой готовности были осуществлены загрузка личного состава и техники, выход из пункта базирования, развёртывания корабельной десантной группы в районах формирования десанта", — раскрыли в военном ведомстве.

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Как подчеркнули в командовании, экипажи в целом продемонстрировали хороший уровень боевой подготовки. В Минобороны Украины планируют наращивать боевые возможности по высадке морского десанта.

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Лайф ранее приводил цитату экс-посла США на Украине Джона Хёрбста о том, что президенту страны Владимиру Зеленскому не нужно было поднимать вопрос о вступлении страны в НАТО в преддверии последнего саммита альянса, который прошёл в Брюсселе.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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