Вернувшийся в США посол РФ Антонов назвал первоочередную задачу в отношениях с Вашингтоном

Восстановление подорванных диалоговых механизмов является первоочередной задачей в отношениях Москвы и Вашингтона. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов по прибытии из РФ.

"Задача стоит сейчас — выправлять диалог. В первую очередь надо восстанавливать подорванные диалоговые механизмы", — сказал дипломат журналистам.

В отношениях с США не нужно верить словам, подчеркнул Антонов. Посол отметил, что ещё в Женеве "очень аккуратно" комментировал итоги саммита, поскольку привык доверять лишь поступкам.

"Я сказал, что давайте подождём, как на деле будут действовать наши американские коллеги. В том, что вы сказали (о планах новых санкций. — Прим. Лайфа), есть ощущение, что я это где-то уже видел, что мы это проходили", — добавил Антонов.