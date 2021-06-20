Вернувшийся в США посол РФ Антонов назвал первоочередную задачу в отношениях с Вашингтоном
Москве не стоит верить заявлениям американской стороны, подчеркнул дипломат. По его словам, ещё в Женеве он "очень аккуратно" комментировал итоги саммита, поскольку привык доверять лишь поступкам.
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Восстановление подорванных диалоговых механизмов является первоочередной задачей в отношениях Москвы и Вашингтона. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов по прибытии из РФ.
"Задача стоит сейчас — выправлять диалог. В первую очередь надо восстанавливать подорванные диалоговые механизмы", — сказал дипломат журналистам.
В отношениях с США не нужно верить словам, подчеркнул Антонов. Посол отметил, что ещё в Женеве "очень аккуратно" комментировал итоги саммита, поскольку привык доверять лишь поступкам.
"Я сказал, что давайте подождём, как на деле будут действовать наши американские коллеги. В том, что вы сказали (о планах новых санкций. — Прим. Лайфа), есть ощущение, что я это где-то уже видел, что мы это проходили", — добавил Антонов.
Ранее перед вылетом в Штаты дипломат заявил, что возвращается в США с оптимистичным настроем. Вместе с тем он выразил надежду на подвижки в российско-американских отношениях. По словам Антонова, он лично будет способствовать выстраиванию равноправных и прагматичных отношений между странами.
Напомним, Антонов вернулся в Москву из США 21 марта для консультаций после резонансного интервью американского президента Джо Байдена. Посол США Джон Салливан покинул Россию 22 апреля. Это случилось после того, как МИД РФ объявил ответные меры на санкции США. По результатам встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве российский лидер Владимир Путин заявил, что стороны пришли к решению вернуть своих послов.
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