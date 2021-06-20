Четыре человека погибло в лобовом столкновении легковушек в Адыгее

Четыре человека погибло в Адыгее в лобовом столкновении отечественной легковушки и иномарки. ДТП произошло недалеко от станицы Гиагинской. О происшествии сообщает пресс служба УМВД РФ по республике.

Ещё три человека пострадали, они госпитализированы с травмами, за их жизнь борются врачи.

На место аварии выезжали сотрудники расширенной следственно-оперативной группы, а также дополнительные наряды ГИБДД. Там же побывал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов прибыл на место происшествия. Он и министр внутренних дел региона Иван Бахилов в сопровождении сотрудников следствия МВД и ГИБДД пообщались с членами следственно-оперативной группы и уточнили информацию о предварительных версиях случившегося.

Участок дороги, где случилась трагедия, был временно закрыт. Безопасность обеспечивается дополнительными нарядами дорожно-патрульной службы.