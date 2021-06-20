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Четыре человека погибло в лобовом столкновении легковушек в Адыгее

Ещё трое пострадали, их госпитализировали. За жизнь выживших в жутком ДТП борются врачи.

20 июня, 17:59
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/maykop_chp_dtp_01" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МАЙКОП | ЧП | ДТП</a></p>

Фото © VK / МАЙКОП | ЧП | ДТП

Четыре человека погибло в Адыгее в лобовом столкновении отечественной легковушки и иномарки. ДТП произошло недалеко от станицы Гиагинской. О происшествии сообщает пресс служба УМВД РФ по республике.

Ещё три человека пострадали, они госпитализированы с травмами, за их жизнь борются врачи.

Три человека погибли в жутком ДТП на трассе под Архангельском

Три человека погибли в жутком ДТП на трассе под Архангельском

На место аварии выезжали сотрудники расширенной следственно-оперативной группы, а также дополнительные наряды ГИБДД. Там же побывал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов прибыл на место происшествия. Он и министр внутренних дел региона Иван Бахилов в сопровождении сотрудников следствия МВД и ГИБДД пообщались с членами следственно-оперативной группы и уточнили информацию о предварительных версиях случившегося.

Три человека погибли в страшном ДТП на трассе под Самарой

Три человека погибли в страшном ДТП на трассе под Самарой

Участок дороги, где случилась трагедия, был временно закрыт. Безопасность обеспечивается дополнительными нарядами дорожно-патрульной службы.

Ранее сообщалось, что родители с полугодовалым сыном погибли в страшном ДТП с грузовиком под Волгоградом. В аварии пострадало два человека — трёхлетняя девочка и один взрослый. Малышка сейчас находится в реанимации.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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