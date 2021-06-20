Российский посол Антонов заявил о важности решения проблемы виз с США

Визовый вопрос с США — это проблема, требующая конструктивного диалога. Однако разговор на этот счёт может вестись исключительно на равноправной основе — через требования, которые выдвигает Вашингтон, решить проблему не получится. Такое мнение по прибытии из РФ высказал в беседе с журналистами российский посол в США Анатолий Антонов.

"Я знаю, что российские журналисты испытывают серьёзные трудности в части визового вопроса. Это одна из проблем, по которой надо садиться и детально говорить. Но решать проблему через требования, которые порой выдвигают нам американские коллеги, не получится. Это должно быть только на равноправной основе", — сказал Антонов.

Посол также отметил, что в отношениях России и США имеют место быть "очень серьёзные проблемы". При этом "РФ к конструктивному разговору и решению всех проблем готова", подчеркнул он.