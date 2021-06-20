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Российский посол Антонов заявил о важности решения проблемы виз с США

По мнению дипломата, данный вопрос требует детального и конструктивного диалога, однако разговор должен вестись исключительно на равноправной основе.

20 июня, 18:12
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Визовый вопрос с США — это проблема, требующая конструктивного диалога. Однако разговор на этот счёт может вестись исключительно на равноправной основе — через требования, которые выдвигает Вашингтон, решить проблему не получится. Такое мнение по прибытии из РФ высказал в беседе с журналистами российский посол в США Анатолий Антонов.

"Я знаю, что российские журналисты испытывают серьёзные трудности в части визового вопроса. Это одна из проблем, по которой надо садиться и детально говорить. Но решать проблему через требования, которые порой выдвигают нам американские коллеги, не получится. Это должно быть только на равноправной основе", — сказал Антонов.

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Посол также отметил, что в отношениях России и США имеют место быть "очень серьёзные проблемы". При этом "РФ к конструктивному разговору и решению всех проблем готова", подчеркнул он.

Напомним, Анатолий Антонов вернулся в Москву из США 21 марта этого года для консультаций после резонансного интервью американского президента Джо Байдена. Посол США Джон Салливан покинул Россию 22 апреля. Это случилось после того, как МИД РФ объявил ответные меры на санкции США. По результатам встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве российский лидер Владимир Путин заявил, что стороны пришли к решению вернуть своих послов.

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Ранее мы писали, что российские дипломаты готовы работать над улучшением нынешней ситуации. По словам посла Антонова, специалисты попробуют "выправить отношения" с Вашингтоном.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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