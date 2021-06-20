Пушков раскритиковал немецких солдат за вечеринку с песней про Гитлера

Немецкие военные поняли, что "российской агрессии", которой они должны были противостоять, в балтийском регионе не оказалось. Поэтому они закатили скандальную вечеринку в литовском отеле, написал российский сенатор Алексей Пушков в телеграм-канале, комментируя произошедшее.

"Так военнослужащие бундесвера "выполняют" поставленные НАТО задачи. С рекламными роликами альянса — ничего общего. Да и нужны ли они там вообще?" — отметил Пушков.

Ранее журнал Spiegel сообщил, что в апреле в литовском отеле немецкие солдаты устроили вечеринку, на которой издевались над сослуживцем с афганскими корнями, совершили сексуальное насилие и спели песню на день рождения Адольфа Гитлера.