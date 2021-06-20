Пушков раскритиковал немецких солдат за вечеринку с песней про Гитлера
Сенатор отметил, что военнослужащие бундесвера "выполняют" поставленные НАТО задачи.
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Немецкие военные поняли, что "российской агрессии", которой они должны были противостоять, в балтийском регионе не оказалось. Поэтому они закатили скандальную вечеринку в литовском отеле, написал российский сенатор Алексей Пушков в телеграм-канале, комментируя произошедшее.
"Так военнослужащие бундесвера "выполняют" поставленные НАТО задачи. С рекламными роликами альянса — ничего общего. Да и нужны ли они там вообще?" — отметил Пушков.
Ранее журнал Spiegel сообщил, что в апреле в литовском отеле немецкие солдаты устроили вечеринку, на которой издевались над сослуживцем с афганскими корнями, совершили сексуальное насилие и спели песню на день рождения Адольфа Гитлера.
Поведение 30 немецких солдат, причастных к инциденту в Литве, возмутило Минобороны ФРГ, представитель которого на брифинге заявила о решении вернуть роту на родину.
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