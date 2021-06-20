Камчатский рыбак запросто выгоняет медвежат с медведицей Видео © Телеграм-канал Камчатка №1

На Камчатке местный рыбак легко отогнал удочкой медведицу с медвежатами. На записи, которую опубликовал телеграм-канал Камчатка №1, видно, как к месту рыбалки сначала пришли медвежата, а чуть поодаль от них остановилась мать.

Рыбак спокойно удочкой стал махать в сторону животных, приговаривая: "Иди отсюда, дай порыбачить.".

Медвежата с неохотой отступили от хлебного места. Рыбак, отстояв улов, с радостью отметил, глядя в видеокамеру: "Ну как вам?! На вытянутую удочку подходили!"

Смелость рыбака оценили пользователи Сети. Многие написали, что герой видео из тех, кто любит жизнь. Но при этом такие кадры даже смотреть страшно, заметили россияне.

"Это хорошо, что медвежонок не заорал. А то был бы тебе конец", — сказал один из зрителей. Нужно отметить, что встреча с медведицей и малышами действительно крайне опасна.