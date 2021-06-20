Британец устал больше года лечиться от ковида и умер
Мужчина отказался находиться в больнице, потому что не мог больше так жить, и отправился в хоспис.
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Житель британского Лидса Джейсон Келк умер после лечения от ковида продолжительностью в 14 месяцев. Об этом сообщает Daily Mail.
Келка госпитализировали 31 марта 2020 года в больницу Святого Джеймса. С тех пор мужчина находился в медучреждении. По словам жены, пациент отказался от дальнейшего лечения, поскольку "больше не мог так жить". Течение болезни осложнялось наличием диабета и астмы.
Супруга Келка отметила, что он очень долго боролся с ковидом. 49-летний мужчина скончался утром 18 июня в хосписе.
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