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Британец устал больше года лечиться от ковида и умер

Мужчина отказался находиться в больнице, потому что не мог больше так жить, и отправился в хоспис.

20 июня, 19:05
<p>Фото © Victoria Jones/PA Images via Getty Images</p>

Фото © Victoria Jones/PA Images via Getty Images

Житель британского Лидса Джейсон Келк умер после лечения от ковида продолжительностью в 14 месяцев. Об этом сообщает Daily Mail.

Келка госпитализировали 31 марта 2020 года в больницу Святого Джеймса. С тех пор мужчина находился в медучреждении. По словам жены, пациент отказался от дальнейшего лечения, поскольку "больше не мог так жить". Течение болезни осложнялось наличием диабета и астмы.

Супруга Келка отметила, что он очень долго боролся с ковидом. 49-летний мужчина скончался утром 18 июня в хосписе.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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