Стала известна причина смерти актёра Андрея Егорова

По предварительной информации, заслуженный артист России, актёр театра и кино Андрей Егоров скончался в результате острой сердечной недостаточности. Об этом сообщила "Российская газета".

Отмечается, что следов насильственной смерти на теле артиста обнаружено не было. Прощание с Егоровым прошло 19 июня.

Актёр Центрального академического театра Российской армии Андрей Егоров скончался 17 июня в возрасте 50 лет. На сцене он исполнил более 20 ролей. Последние годы был занят в спектаклях "Красное колесо", "Судьба одного дома", "Барабанщица", "Русланова". Он также играл в различных фильмах и телесериалах, таких как "Смерш", "Жених", "Оптимисты" и других.