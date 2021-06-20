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Стала известна причина смерти актёра Андрея Егорова

Специалисты не обнаружили каких-либо следов насилия. Прощание с артистом прошло 19 июня.

20 июня, 18:58
<p>Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/32796/foto/721369/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кино-театр</a></p>

Фото © Кино-театр

По предварительной информации, заслуженный артист России, актёр театра и кино Андрей Егоров скончался в результате острой сердечной недостаточности. Об этом сообщила "Российская газета".

Отмечается, что следов насильственной смерти на теле артиста обнаружено не было. Прощание с Егоровым прошло 19 июня.

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На 85-м году жизни умер журналист Анатолий Лысенко

Актёр Центрального академического театра Российской армии Андрей Егоров скончался 17 июня в возрасте 50 лет. На сцене он исполнил более 20 ролей. Последние годы был занят в спектаклях "Красное колесо", "Судьба одного дома", "Барабанщица", "Русланова". Он также играл в различных фильмах и телесериалах, таких как "Смерш", "Жених", "Оптимисты" и других.

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На 73-м году жизни умер актёр, сыгравший в "Семнадцати мгновениях весны"

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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