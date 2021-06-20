Диетолог перечислил продукты, которые губят здоровье детей

Рацион, в котором содержатся продукты с избыточным количеством соли и сахара, наносит здоровью непоправимый вред. Особенно такое питание губительно для детей. Об этом рассказал диетолог Михаил Гинзбург в беседе с телеканалом "Звезда". Эксперт уточнил, что неконтролируемое потребление сахара отнимает до 15 лет жизни, ведёт к возникновению различных заболеваний.

По словам диетолога, в привычных нам творожках и продукции из белого мяса птицы содержится большое количество сахара или соли, множество других ненатуральных веществ — ароматизаторов, красителей. Их очевидный вред не доказан, но и польза для питания весьма сомнительная, говорит специалист.

Детский завтрак, который состоит из творожков и сладких йогуртов, а потом переходит в обед из наггетсов или сэндвичей, прививает маленьким сластёнам извращённые вкусовые привычки, которые остаются с ними на всю жизнь, считает диетолог. После привычного уровня сахара любая нормальная с точки зрения количества сахара и соли еда кажется пресной и невкусной, предупреждает Михаил Гинзбург.

"Исключите на неделю сахар вообще, а потом попробуйте чай с половиной чайной ложки сахара. Он вам покажется приторным. Это происходит потому, что за неделю ваши вкусовые ощущения нормализовались, и дальше можно легко обходиться без добавления сахара", — предлагает эксперт в области питания.