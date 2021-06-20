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Диетолог перечислил продукты, которые губят здоровье детей

Неуёмное потребление сахара в молодом возрасте формирует неправильные пищевые привычки и отнимает до 15 лет активной жизни, отметил Гинзбург.

20 июня, 19:16
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Рацион, в котором содержатся продукты с избыточным количеством соли и сахара, наносит здоровью непоправимый вред. Особенно такое питание губительно для детей. Об этом рассказал диетолог Михаил Гинзбург в беседе с телеканалом "Звезда". Эксперт уточнил, что неконтролируемое потребление сахара отнимает до 15 лет жизни, ведёт к возникновению различных заболеваний.

По словам диетолога, в привычных нам творожках и продукции из белого мяса птицы содержится большое количество сахара или соли, множество других ненатуральных веществ — ароматизаторов, красителей. Их очевидный вред не доказан, но и польза для питания весьма сомнительная, говорит специалист.

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Детский завтрак, который состоит из творожков и сладких йогуртов, а потом переходит в обед из наггетсов или сэндвичей, прививает маленьким сластёнам извращённые вкусовые привычки, которые остаются с ними на всю жизнь, считает диетолог. После привычного уровня сахара любая нормальная с точки зрения количества сахара и соли еда кажется пресной и невкусной, предупреждает Михаил Гинзбург.

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"Исключите на неделю сахар вообще, а потом попробуйте чай с половиной чайной ложки сахара. Он вам покажется приторным. Это происходит потому, что за неделю ваши вкусовые ощущения нормализовались, и дальше можно легко обходиться без добавления сахара", — предлагает эксперт в области питания.

Ранее сообщалось, что врач разрешила здоровым россиянам только одну порцию мороженого в день. Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина уточнила, что лучше всего мороженое, где минимальное количество ингредиентов, так как степень вредности мороженого зависит от его состава. Она также напомнила, что употребление мороженого, даже самого полезного, может нанести значительный вред здоровью.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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