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Названы дата и место прощания с Анатолием Лысенко

Заслуженный журналист России скончался сегодня после продолжительной болезни. Ему было 84 года.

20 июня, 19:09
<p>Фото ©ТАСС/ Анна Исакова</p>

Фото ©ТАСС/ Анна Исакова

Стали известны дата и место прощания с мэтром отечественной журналистики, режиссёром и продюсером, возглавлявшим Общественное телевидение России, Анатолием Лысенко.

Проводить в последний путь выдающегося журналиста и деятеля российского телевидения можно будет в среду, 23 июня, в 11:00 в 4-й студии АСК-1 ТТЦ "Останкино" по адресу: улица Академика Королёва, дом 12 (КПП №17), сообщает пресс-служба ОРТ.

Путин выразил соболезнования в связи со смертью заслуженного журналиста России Лысенко

Путин выразил соболезнования в связи со смертью заслуженного журналиста России Лысенко

Мэтр отечественной журналистики Анатолий Лысенко скончался сегодня после продолжительной болезни. Ему было 84 года. Ранее глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни Лысенко выразил глава государства Владимир Путин. Глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьёв назвал Анатолия Григорьевича одним из гигантов отечественной тележурналистики.

С 1960 года Лысенко работал на Центральном телевидении, также он является одним из создателей телепередачи "Взгляд". В 90-е годы Анатолий Григорьевич был генеральным директором телекомпании ВГТРК. С июля 2012 года Лысенко возглавлял АНО "Общественное телевидение России". В декабре 2018-го президент РФ Владимир Путин присвоил ему почётное звание "Заслуженный журналист". Анатолий Григорьевич был лауреатом Госпремии СССР и премии Правительства РФ. В последние годы он руководил телеканалом ОТР.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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