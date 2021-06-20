Названы дата и место прощания с Анатолием Лысенко
Заслуженный журналист России скончался сегодня после продолжительной болезни. Ему было 84 года.
Фото ©ТАСС/ Анна Исакова
Стали известны дата и место прощания с мэтром отечественной журналистики, режиссёром и продюсером, возглавлявшим Общественное телевидение России, Анатолием Лысенко.
Проводить в последний путь выдающегося журналиста и деятеля российского телевидения можно будет в среду, 23 июня, в 11:00 в 4-й студии АСК-1 ТТЦ "Останкино" по адресу: улица Академика Королёва, дом 12 (КПП №17), сообщает пресс-служба ОРТ.
Мэтр отечественной журналистики Анатолий Лысенко скончался сегодня после продолжительной болезни. Ему было 84 года. Ранее глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни Лысенко выразил глава государства Владимир Путин. Глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьёв назвал Анатолия Григорьевича одним из гигантов отечественной тележурналистики.
С 1960 года Лысенко работал на Центральном телевидении, также он является одним из создателей телепередачи "Взгляд". В 90-е годы Анатолий Григорьевич был генеральным директором телекомпании ВГТРК. С июля 2012 года Лысенко возглавлял АНО "Общественное телевидение России". В декабре 2018-го президент РФ Владимир Путин присвоил ему почётное звание "Заслуженный журналист". Анатолий Григорьевич был лауреатом Госпремии СССР и премии Правительства РФ. В последние годы он руководил телеканалом ОТР.
Комментариев: 0