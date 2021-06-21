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Астрономическое лето наступило в России

На широте Санкт-Петербурга будут белые ночи, а ещё севернее — полярный день. Светило не будет уходить за горизонт.

20 июня, 22:54
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

17 с половиной часов продлится световой день в понедельник, 21 июня. Этот самый длинный день в году приведёт с собой астрономическое лето в Северное полушарие Земли.

"В Северном полушарии планеты наступит астрономическое лето, а в Южном полушарии — зима. При этом в Северном полушарии наблюдается самый длинный световой день и самая короткая ночь. На широте Москвы продолжительность дня возрастает от 17 часов 08 минут в начале июня до 17 часов 33 минут в день солнцестояния", — сказали ТАСС в Московском планетарии.

Солнце в понедельник поднимется на наибольшую высоту над горизонтом. Затем оно начнёт склоняться к югу, а световой день будет уменьшаться. На широте Санкт-Петербурга в это время наступают белые ночи, а севернее 66-й широты — полярный день.

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А ранее Лайф писал, что российским спутникам удалось снять редкое кольцеобразное затмение Солнца. В следующий раз подобное космическое явление произойдёт только через девять лет.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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