Астрономическое лето наступило в России

17 с половиной часов продлится световой день в понедельник, 21 июня. Этот самый длинный день в году приведёт с собой астрономическое лето в Северное полушарие Земли.

"В Северном полушарии планеты наступит астрономическое лето, а в Южном полушарии — зима. При этом в Северном полушарии наблюдается самый длинный световой день и самая короткая ночь. На широте Москвы продолжительность дня возрастает от 17 часов 08 минут в начале июня до 17 часов 33 минут в день солнцестояния", — сказали ТАСС в Московском планетарии.

Солнце в понедельник поднимется на наибольшую высоту над горизонтом. Затем оно начнёт склоняться к югу, а световой день будет уменьшаться. На широте Санкт-Петербурга в это время наступают белые ночи, а севернее 66-й широты — полярный день.