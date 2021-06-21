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В Ингушетии в массовой аварии погибло два человека

Чтобы спасти некоторых участников происшествия, пришлось разрезать смятые автомобили.

20 июня, 22:22
<p>Фото © ГУ МЧС России по Республики Ингушетия</p>

Фото © ГУ МЧС России по Республики Ингушетия

На автодороге Назрань – Малгобек в Ингушетии столкнулось четыре автомобиля: КамАЗ, ВАЗ 21115, Hyundai Solaris и "Газель". Как сообщают в республиканском ГУ МЧС РФ, в результате ДТП пострадало шесть человек, двое погибли.

"Четыре человека в тяжёлом состоянии. Пострадавшие были доставлены в Центральную районную больницу г. Малгобека. Детей среди участников дорожно-транспортного происшествия нет", — сообщили спасатели.

О причинах происшествия пока не сообщается. Также ещё предстоит выявить виновников ДТП.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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