Посол России вернулся на рабочее место в Вашингтоне
Дипломат некоторое время находился в России, куда был отозван "для консультаций" после резонансного интервью президента США Джо Байдена.
Анатолий Антонов. Фото © ТАСС / Денис Акишев
Посол России в США Анатолий Антонов вернулся в Вашингтон и уже находится в здании дипломатического представительства. Как сообщает ТАСС, дипломат проследовал туда на служебном автомобиле.
Вернувшись из России, Антонов заявил, что первоочередная задача сейчас — восстановление подорванных диалоговых механизмов между РФ и США.
Напомним, Антонов вернулся в Москву из США 21 марта для консультаций после резонансного интервью американского президента Джо Байдена. Посол США Джон Салливан покинул Россию 22 апреля. Это случилось после того, как МИД РФ объявил ответные меры на санкции США. По результатам встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве российский лидер Владимир Путин заявил, что стороны пришли к решению вернуть своих послов.
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