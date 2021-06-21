За несколько дней дождей и наводнения в городском резервуаре накопилось воды больше, чем за год, — 24,5 миллиона кубометров. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

"Благодаря сложным погодным условиям нам удалось накопить 24,5 миллиона кубических метров воды при потребности годовой всей Большой Ялты 21 миллион. Хоть один позитив от всей сложной ситуации", — сказала Павленко в своём видеосообщении на личной странице в "Фейсбуке".

Централизованная подача воды должна быть восстановлена к утру, сообщила Павленко. Водоканал работает над увеличением давления в системе. Также она сообщила, что трамваи пока не запускают — надо предварительно проверить мосты. На три дня прибывают формирования военных для помощи в восстановлении города, поступает много техники из других городов.

Ранее Лайф сообщал, что арт-кластер "Таврида" доставил в затопленную сильными ливнями Ялту более тонны питьевой воды. В ближайшие дни творческое сообщество организует благотворительный концерт. Все собранные средства пойдут на помощь жителям населённых пунктов Крыма, пострадавшим от подтоплений и селевых потоков.