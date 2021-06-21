Выделен первый транш для помощи пострадавшим от ливней в Ялте
Почти 58 миллионов рублей будут направлены на восстановление домов, отелей и пляжной инфраструктуры.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
Первый транш для оказания помощи пострадавшим от ливней в Ялте был выделен крымскими властями городской администрации. На восстановление было передано почти 58 миллионов рублей.
"Глава республики выделил 57,8 миллиона рублей — первый транш на помощь пострадавшим в Ялте", — сообщила глава города Янина Павленко в своём видеообращении.
По её словам, региональные власти прорабатывают порядок выплаты компаниям-юрлицам и возможные компенсации за повреждённые автомобили. В Ялте работает 11 комиссий, выявляющих нанесённый стихией ущерб.
Напомним, из-за обильных ливней река Водопадная в Ялте вышла из берегов и затопила город. Власти ввели режим ЧС, полностью перекрыли центр для ликвидации последствий и начали эвакуацию жителей с затопленных участков. За сутки в городе выпало три месячные нормы осадков, местные власти уже заявили, что такого не было около ста лет. Также Лайф писал, что в городе был затоплен крокодиляриум с сотнями обитателей.
Комментариев: 0