Выделен первый транш для помощи пострадавшим от ливней в Ялте

Первый транш для оказания помощи пострадавшим от ливней в Ялте был выделен крымскими властями городской администрации. На восстановление было передано почти 58 миллионов рублей.

Напомним, из-за обильных ливней река Водопадная в Ялте вышла из берегов и затопила город. Власти ввели режим ЧС, полностью перекрыли центр для ликвидации последствий и начали эвакуацию жителей с затопленных участков. За сутки в городе выпало три месячные нормы осадков, местные власти уже заявили, что такого не было около ста лет. Также Лайф писал, что в городе был затоплен крокодиляриум с сотнями обитателей.