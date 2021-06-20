Женщину с ребёнком унесло на 1,5 километра от берега на надувном матрасе

Решивших отдохнуть на надувном матрасе женщину и ребёнка унесло течением далеко от берега. Инцидент произошёл в Черкасской области Украины на Днепре, в районе базы отдыха "Купава Каневская".

"20 июня в 14:30 на пункт связи 10-й государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что на реке Днепр недалеко от базы отдыха "Купава Каневская" на Каневщине на расстоянии около полутора километров от берега находятся на надувном матрасе и не могут самостоятельно добраться до берега женщина с ребёнком", — сообщили в государственной службе Украины по ЧС.