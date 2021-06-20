Женщину с ребёнком унесло на 1,5 километра от берега на надувном матрасе
Когда пропажу отдыхающих обнаружили, были вызваны спасатели. Догонять "судно" те отправились на моторной лодке.
Фото © ГСЧС Украины
Решивших отдохнуть на надувном матрасе женщину и ребёнка унесло течением далеко от берега. Инцидент произошёл в Черкасской области Украины на Днепре, в районе базы отдыха "Купава Каневская".
"20 июня в 14:30 на пункт связи 10-й государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что на реке Днепр недалеко от базы отдыха "Купава Каневская" на Каневщине на расстоянии около полутора километров от берега находятся на надувном матрасе и не могут самостоятельно добраться до берега женщина с ребёнком", — сообщили в государственной службе Украины по ЧС.
Спасать "мореплавателей" отправились на моторной лодке. Их без проблем доставили на берег, женщина и ребёнок отделались испугом.
А в Хабаровске ранее подросток упал с надувного матраса в озеро и утонул. Плавсредство внезапно перевернулось, мальчик очутился в воде. Прибывшие на место спасатели нашли тело школьника.
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