Российский боец UFC взял паузу в карьере

Российский боец UFC Забит Магомедшарипов принял решение сделать паузу в карьере бойца. Как отмечают в команде спортсмена, это необходимо для решения вопросов со здоровьем.

"Да, можно сказать, что Забит сейчас сделал паузу в карьере. Он тренируется, но не с большой интенсивностью. Пауза необходима для решения вопросов со здоровьем", — сказал собеседник ТАСС.

Отмечается, что Магомедшарипову предстоит перенести операцию. В апреле россиянин был исключён из рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). До этого он занимал третью строчку рейтинга в полулёгком весе.