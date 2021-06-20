Российский боец UFC взял паузу в карьере
По данным СМИ, ему предстоит перенести операцию. Проблемы со здоровьем сильно повлияли на его боеспособность.
Фото © Instagram / zabit_magomedsharipov
Российский боец UFC Забит Магомедшарипов принял решение сделать паузу в карьере бойца. Как отмечают в команде спортсмена, это необходимо для решения вопросов со здоровьем.
"Да, можно сказать, что Забит сейчас сделал паузу в карьере. Он тренируется, но не с большой интенсивностью. Пауза необходима для решения вопросов со здоровьем", — сказал собеседник ТАСС.
Отмечается, что Магомедшарипову предстоит перенести операцию. В апреле россиянин был исключён из рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). До этого он занимал третью строчку рейтинга в полулёгком весе.
А ранее сообщалось, что российский боец Олейник проиграл на турнире UFC. Это было третье поражение подряд для "дяди Лёши", как его называют фанаты. Они дали весьма высокую оценку бою, отметив, что противник был вдвое младше.
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