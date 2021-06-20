Молодогвардейцы поздравили медработников с их профессиональным праздником

Активисты "Молодой гвардии" от партии "Единая Россия" поздравили медработников страны с профессиональным праздником. Праздничные мероприятия, организованные активистами, прошли во всех регионах.

Например, в Дмитрове и Воскресенске Московской области под окнами больниц молодогвардейцы изобразили фразу "Спасибо врачам!". А под окнами медучреждений Серова Свердловской области нарисовали поздравительные рисунки для сотрудников.

Также в Костромской, Кировской, Брянской, Самарской областях, Севастополе, Красноярском крае, Чечне участники "Молодой гвардии" подарили медработникам цветы. В Тульской области возле амбулаторно-поликлинического отделения № 1 посёлка Рассвет активисты растянули баннер с надписью "Спасибо, что спасаете жизни".

Не обошли активисты стороной и ветеранов профессии. Например, в Кировской области молодогвардейцы пришли поздравить ветерана труда Фаину Бушуеву, которая отдала медицинскому труду 40 лет своей жизни.

"Спасибо каждому медработнику за труд!" — отметили в организации.