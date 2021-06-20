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Молодогвардейцы поздравили медработников с их профессиональным праздником

Активисты выразили слова благодарности врачам и другим работникам медицинской сферы во всех уголках России.

20 июня, 20:37
<p>Фото © "ВКонтакте" / "<a href="https://vk.com/vmgere" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Молодая гвардия</a>"</p>

Фото © "ВКонтакте" / "Молодая гвардия"

Активисты "Молодой гвардии" от партии "Единая Россия" поздравили медработников страны с профессиональным праздником. Праздничные мероприятия, организованные активистами, прошли во всех регионах.

Например, в Дмитрове и Воскресенске Московской области под окнами больниц молодогвардейцы изобразили фразу "Спасибо врачам!". А под окнами медучреждений Серова Свердловской области нарисовали поздравительные рисунки для сотрудников.

Также в Костромской, Кировской, Брянской, Самарской областях, Севастополе, Красноярском крае, Чечне участники "Молодой гвардии" подарили медработникам цветы. В Тульской области возле амбулаторно-поликлинического отделения № 1 посёлка Рассвет активисты растянули баннер с надписью "Спасибо, что спасаете жизни".

Не обошли активисты стороной и ветеранов профессии. Например, в Кировской области молодогвардейцы пришли поздравить ветерана труда Фаину Бушуеву, которая отдала медицинскому труду 40 лет своей жизни.

"Спасибо каждому медработнику за труд!" отметили в организации.

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С поздравлением к медикам сегодня обратился также президент РФ Владимир Путин. Глава государства искренне поблагодарил их за труд. Поздравил медработников и министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что российское здравоохранение доказало, что способно справиться с любым ударом.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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