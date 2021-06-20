Авианосец испытали мощнейшим взрывом

Авианосец ВМС США "Джеральд Форд" проверили на взрывоустойчивость. Рядом с новейшим кораблём устроили детонацию взрывчатки в Атлантическом океане примерно в 160 километрах от побережья Флориды. Авианосец был обвешан различными датчиками. По данным Геологической службы США, взрыв вызвал землетрясение магнитудой 3,9.

"Джеральд Форд", как уточняет издание USNI News, является уникальным авианосцем. Он был спроектирован при помощи компьютерного моделирования. Испытания прошли успешно, корабль подтвердил способность противостоять таким мощным взрывам.