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Авианосец испытали мощнейшим взрывом

Волна от детонации взрывчатки спровоцировала землетрясение магнитудой 3,9.

20 июня, 20:26

Авианосец ВМС США "Джеральд Форд" проверили на взрывоустойчивость. Рядом с новейшим кораблём устроили детонацию взрывчатки в Атлантическом океане примерно в 160 километрах от побережья Флориды. Авианосец был обвешан различными датчиками. По данным Геологической службы США, взрыв вызвал землетрясение магнитудой 3,9.

"Джеральд Форд", как уточняет издание USNI News, является уникальным авианосцем. Он был спроектирован при помощи компьютерного моделирования. Испытания прошли успешно, корабль подтвердил способность противостоять таким мощным взрывам.

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Отметим, что ещё в феврале 2018 года эксперты обратились в Пентагон с просьбой отложить испытания новейших суперавианосцев класса "Форд" до 2024 года из-за выявленных во время тестирования неполадок.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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