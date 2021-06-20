"Единая Россия" поздравила медиков с их профессиональным праздником



















В России в этом году День медицинского работника выпал на 20 июня. К поздравлениям в адрес медиков присоединились и в "Единой России".

"Пандемия ярко показала, что значат для нас врачи. Она стала для всех нас тяжёлым испытанием. Вывела здравоохранение на первый план, сделала его приоритетом номер один. Будем развивать наши ФАП, амбулатории, поликлиники и больницы, скорую помощь, обновлять оборудование", — подчеркнула зампредседателя Госдумы РФ Ольга Тимофеева, которая в Ставропольском крае побывала в некоторых медучреждениях региона.

В Московской области активисты партии высадили кедровую аллею. В Томске состоялся флешмоб у памятника Антону Чехову, на него надели медицинский халат в знак благодарности и признательности за спасённые жизни людей. Воронежские единороссы поблагодарили врачей и медсестёр, принимавших участие в работе с пациентами ковидных отделений, за мужество и стойкость. В Приморье вручили награды от краевого парламента. Медперсоналу хабаровской районной больницы волонтёры передали продуктовые наборы к чаю и фрукты.

"В этой же больнице расположена и районная станция медицинской помощи. Именно на эти учреждения в период распространения коронавируса легла основная нагрузка", — подчеркнула депутат Законодательной думы Хабаровского края Наталья Чумакова (ЕР).

Поблагодарили врачей партийцы также в Мурманской, Томской, Кировской, Новосибирской, Самарской, Нижегородской, Иркутской, Тульской, Липецкой, Волгоградской областях, Башкортостане и других регионах. Слова благодарности, почётные грамоты, нагрудные знаки, цветы получили и медики в Курской области. В Ростовской области по инициативе депутатов "Единой России" открыли Сквер медиков в Аксайском районе.