26-летний сценарист Зак Вайнер, сын Эрика Вайнера, одного из создателей шоу Dora the Explorer или "Даша путешественница", выдвинул свою кандидатуру в городской совет Манхэттена. Журналисты The New York Post заметили за несколько дней до праймериз под одним из постов кампании комментарий, в котором было БДСМ-видео с участием Вайнера.