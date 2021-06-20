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"Горжусь этим": В Сеть слили БДСМ-видео начинающего американского политика

На кадрах мужчина сидит с кляпом во рту, а девушка, одетая в костюм из кожи, поливает его воском и зажимает соски прищепками.

20 июня, 19:48

В Сеть слили БДСМ-видео начинающего американского политика. Видео © Соцсети

26-летний сценарист Зак Вайнер, сын Эрика Вайнера, одного из создателей шоу Dora the Explorer или "Даша путешественница", выдвинул свою кандидатуру в городской совет Манхэттена. Журналисты The New York Post заметили за несколько дней до праймериз под одним из постов кампании комментарий, в котором было БДСМ-видео с участием Вайнера.

"Моя подруга-доминатрикс поиграла с кандидатом от Верхнего Вест-Сайда Заком Вайнером, и я единственный, у кого есть ролик", — приводит издание сообщение от автора.

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На кадрах, снятых в декорациях известной нью-йоркской БДСМ-студии, Вайнер сидит с кляпом во рту, а девушка, одетая в костюм из кожи, поливает его воском и зажимает соски прищепками. Горячий ролик быстро разлетелся по "Твиттеру", но вскоре соцсеть его удалила.

В разговоре с журналистами Вайнер признался, что это он находится на кадрах, они снимались в 2019 году. По словам мужчины, он не знал о факте съёмки. Кандидат считает, что в этой истории нет ничего плохого, кроме факта обнародования видео.

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"Да, я бэдээсэмщик, и что? Я горжусь этим, и мне нравится БДСМ-сообщество", — признался герой ролика.

Кандидат обратился к подписчикам в соцсетях. Он рассказал, что не стыдится опубликованного видео. Вайнер назвал вечер, попавший в кадр, развлекательным мероприятием, где он весело проводил время со своей бывшей девушкой.

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"Как и многие молодые люди, я вырос в мире, где наши наиболее личные моменты оказываются в Сети. И пока в "Твиттере" осуждают меня за ролик, другие видят в нём то, чем оно является — попыткой отвлечь вас. Я верю, что люди выберут членов городского совета исходя из их компетенции и способности служить обществу", — написал кандидат в соцсети.

В соцсетях поддержали открытость Вайнера и его смелость признаться в своём участии в съёмках видео. Часть пользователей сошлась во мнении, что те, кто слил ролик, заслуживают осуждения, а сама БДСМ-практика в личное время — нет. Другие решили, что Вайнер сам устроил слив видео для повышения своей популярности среди избирателей.

Ранее в Сети завирусилась фотография сконфуженной девушки, стоящей в толпе обнимающихся полуобнажённых парней. Обычно кадр используют для шуточного описания ситуаций, в которых герой находится в непривычной компании или чувствует себя не в своей тарелке.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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