В Сеть слили БДСМ-видео начинающего американского политика. Видео © Соцсети

26-летний сценарист Зак Вайнер, сын Эрика Вайнера, одного из создателей шоу Dora the Explorer или "Даша путешественница", выдвинул свою кандидатуру в городской совет Манхэттена. Журналисты The New York Post заметили за несколько дней до праймериз под одним из постов кампании комментарий, в котором было БДСМ-видео с участием Вайнера.

"Моя подруга-доминатрикс поиграла с кандидатом от Верхнего Вест-Сайда Заком Вайнером, и я единственный, у кого есть ролик", — приводит издание сообщение от автора.

На кадрах, снятых в декорациях известной нью-йоркской БДСМ-студии, Вайнер сидит с кляпом во рту, а девушка, одетая в костюм из кожи, поливает его воском и зажимает соски прищепками. Горячий ролик быстро разлетелся по "Твиттеру", но вскоре соцсеть его удалила.

В разговоре с журналистами Вайнер признался, что это он находится на кадрах, они снимались в 2019 году. По словам мужчины, он не знал о факте съёмки. Кандидат считает, что в этой истории нет ничего плохого, кроме факта обнародования видео.

"Да, я бэдээсэмщик, и что? Я горжусь этим, и мне нравится БДСМ-сообщество", — признался герой ролика.

Кандидат обратился к подписчикам в соцсетях. Он рассказал, что не стыдится опубликованного видео. Вайнер назвал вечер, попавший в кадр, развлекательным мероприятием, где он весело проводил время со своей бывшей девушкой.

"Как и многие молодые люди, я вырос в мире, где наши наиболее личные моменты оказываются в Сети. И пока в "Твиттере" осуждают меня за ролик, другие видят в нём то, чем оно является — попыткой отвлечь вас. Я верю, что люди выберут членов городского совета исходя из их компетенции и способности служить обществу", — написал кандидат в соцсети.

В соцсетях поддержали открытость Вайнера и его смелость признаться в своём участии в съёмках видео. Часть пользователей сошлась во мнении, что те, кто слил ролик, заслуживают осуждения, а сама БДСМ-практика в личное время — нет. Другие решили, что Вайнер сам устроил слив видео для повышения своей популярности среди избирателей.