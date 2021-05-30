"Девушка, потерявшаяся на БДСМ-вечеринке", объявилась спустя 3 года, раскрыв, как получился этот мем
В Сети в очередной раз завирусилась фотография сконфуженной девушки, стоящей в толпе обнимающихся полуобнажённых парней. Обычно кадр используют для шуточного описания ситуаций, в которых герой находится в непривычной компании или чувствует себя не в своей тарелке.
Впервые фотография появилась в "Твиттере" в качестве мема в 2018 году, но только в 2021-м, когда кадр снова начал набирать популярность в соцсети, объявилась его главная героиня. "Девушкой, потерявшейся на БДСМ-вечеринке", оказалась 35-летняя Амрута Годбол, корпоративный юрист из Сан-Франциско. Об этом она объявила в твите, который быстро стал вирусным. Мало того, с журналистами BuzzFeed американка поделилась историей возникновения снимка.
На этом фото я, и мне это не нравится. Шучу. В смысле это я, и мне это очень даже нравится
Оказывается, хоть Амрута на фотографии выглядит смущённой, на самом деле она чувствовала себя просто замечательно — это был очередной вечер, когда она отправилась тусить с друзьями.
Все мои друзья в Сан-Франциско — геи. Поэтому я часто оказываюсь в таких ситуациях: одна девушка и толпа парней. Да ещё я низкая, а они все высокие и мускулистые, поэтому ничего удивительного в том, что я выделялась
Фото © Reddit / CamTheChest
Правда, мемом фото стало совсем не сразу. Кадр сделали в 2017-м, и тогда же девушка опубликовала его у себя на странице. Но завирусился он лишь через год, когда популярный в соцсетях друг Амруты репостнул его. С тех пор девушка регулярно видит его у себя в ленте. По её словам, раз в месяц — это минимум. И хоть СМИ удалось установить личность Годбол лишь сейчас, её новые знакомые вечно донимают её вопросами, не она ли это на мемном фото.
Когда я работала в крупной, но очень занудной и консервативной юрфирме, коллега отправил мне переписку, где другой сотрудник спрашивал его, я ли это на фото. Это так смешно, ведь люди знают меня как серьёзного юриста
WOW-funny
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